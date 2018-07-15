作家李孝石的小说《荞麦花开之际》

ⓒ Getty Images Bank



_____





许生员向赵先达那边看，

不是因为歉意，而是为月色所动。





虽然略有残缺，刚过十五的月亮仍散发着皎洁的光辉。

到大和要走70里的夜路，需翻过两个山岗，渡过一条小溪，还要在荒野和山路上走。





山上的小路，或许因为夜深，四周一片沉寂。

有如野兽叫声的月亮呼吸声就在耳边，

月光下，大豆和玉米叶更显得碧绿。





山腰上尽是荞麦田，

荞麦花开之际，有如撒了盐，

柔和的月光令人窒息。





조선달 편을 바라는 보았으나

물론 미안해서가 아니라 달빛에 감동하여서였다.





이지러는 졌으나 보름을 가제 지난 달은

부드러운 빛을 흐븟이 흘리고 있다.

대화까지는 칠십리의 밤길 고개를 둘이나 넘고

개울을 하나 건너고, 벌판과 산길을 걸어야 된다.





길은 지금 긴 산허리에 걸려 있다.

밤중을 지난 무렵인지 죽은 듯이 고요한 속에서

짐승 같은 달의 숨소리가 손에 잡힐 듯이 들리며

콩 포기와 옥수수 잎새가 한층 달에 푸르게 젖었다.





산허리는 온통 메밀밭이어서

피기 시작한 꽃이 소금을 뿌린 듯이

흐믓한 달빛에 숨이 막힐 지경이다.









1907年，李孝石出生于江原道平昌郡蓬坪面。作家在小说中对从蓬坪到大和的70里路描写被认为是韩国文学史上最美的文章之一。









#采访：文学评论家全绍英

说起韩国文学史上最美的小说，人们就会想到作家李孝石的这部作品。小说语言精炼、词汇丰富、文笔流畅，提高了小说的艺术价值。读《荞麦花开之际》这部小说的时候，就好像看到了皎洁的月光和朦胧的荞麦花田景象。作家李孝石发表这部小说是在上世纪30年代日帝强占韩国时期，当时人们生活暗淡和困苦，就是看到了美好的事物也说不出，可是李孝石却去寻美说美，以最美的方式写出了小说《荞麦花开之际》。









作家李孝石（1907.2.23.~1942.5.25，生于江原道平昌）

1928年发表《都市和幽灵》，开始了文学生涯。

1936年发表短篇小说《荞麦花开之际》，主要作品有《露岭近海》、《向日葵》等。