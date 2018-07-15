防弹少年团11月起举行日本巨蛋巡演

防弹少年团（以下简称BTS）将从今年11月起首次展开日本巨蛋巡演。





近日，BTS在官方粉丝俱乐部网站与SNS上公开日本巨蛋巡演“‘LOVE YOURSELF’∼JAPAN EDITION∼”的海报，并宣布将从今年11月13日至明年2月17日首次举办日本巨蛋巡演，将先后在东京巨蛋（11月13日-14日）、大阪京瓷巨蛋（11月21日、23日、24日）、名古屋巨蛋（2019年1月12日-13日）以及福冈巨蛋（2019年2月16日-17日）举办演唱会。





此次巡演是BTS去年10月在日本大阪京瓷巨蛋，自出道以来首次在日本巨蛋开唱之后，时隔1年多举办的首个日本巨蛋巡演，本次的日本巨蛋巡演预计将动员38万人次。





由此，BTS已确定8月25日在首尔奥林匹克主竞技场开唱，为世界巡演“BTS World Tour:Love Yourself”拉开帷幕，然后将在美国洛杉矶、奥克兰、芝加哥，加拿大、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、德国柏林、法国巴黎以及日本东京等全世界15座城市一共进行32场演出。