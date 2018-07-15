美国务院：支持韩国关闭开城工业园区

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美国国务院表示，支持韩国关闭开城工业园区。





重启开城工业园区与美国和联合国对北韩制裁息息相关，因此是一个十分复杂的问题。开城工业园区项目是南北韩经济合作的象征，由韩方投资，北韩提供园区用地和人力。由于该项目将大量资金带入北韩，因此违背联合国对北韩制裁原则，但鉴于可为北韩居民提供工作机会，此前并未被列为制裁对象。韩国政府2016年2月决定全面中断开城工业园区运转，其目的在于应对北韩进行第四次核试验和发射远程导弹。韩国政府决定中断开城工业园区运转还有一个原因是怀疑北韩将通过开城工业园区赚取的资金用于其他目的。时任统一部长官洪容杓表示，有迹象表明，在通过开城工业园区流入北韩的资金中，70%的资金被上缴到北韩劳动党书记室，被用于开发核导武器。而从工资结构来看，开城工业园区的工资并未直接支付给北韩员工，北韩当局首先收取以美元支付的北韩员工工资，然后以北韩货币向员工支付工资，在此过程中，北韩当局很可能挪用了北韩员工工资。





在北韩进行第四次核试验后，国际社会大幅加强了对北韩制裁力度。在此情况下，开城工业园区的经济合作象征及其为北韩居民提供工作机会的意义也失去了说服力，这直接影响了韩国政府中断开城工业园区运转的决定。美国国务院表示，支持韩国关闭开城工业园区也与上述背景有关。