南北韩就板门店共同警备区非武装化等问题达成共识

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南北韩7月31日在板门店韩方一侧“和平之家”举行第9次将军级军事会谈。双方在此次会谈中就缓和韩半岛紧张局势达成共识。





首先，南北韩就板门店共同警备区(JSA）非武装化问题达成了共识。共同警备区是横跨在板门店军事分界线（MDL）上的东西800米、南北600米的区域。这里设有军事停战委员会会场以及南北韩双方各10多栋建筑。根据停战协定，应由警察负责共同警备区的警备工作，但南北韩均在共同警备区投入了军队兵力，北韩称之为民警队，韩国称之为民政警察，军队警备兵力身着宪兵服。根据协定，在共同警备区内只能部署1个小队以下的兵力和手枪以下级别的武器，但目前南北韩均由一个大队负责警备工作，共同警备区前沿还部署有重型武器。因此，共同警备区非武装化是一个非常敏感且复杂的问题，共同警备区非武装化将成为缓和南北韩紧张局势的象征性措施。





此外，双方还就在非军事区内共同发掘阵亡者遗骸再次达成共识，这是南北韩在2007年11月国防部长会谈中达成协议的事项，但其间并未取得任何进展。据推测，6.25韩国战争时期在非军事区内阵亡的韩军达1万多人，美军达2000多人。





另外，双方还就试点撤离非军事区警戒哨所（GP）兵力和装备达成协议，这将成为把非军事区打造成和平地带的首步措施。根据停战协定，不得将武装兵力部署在警戒哨所，但南北韩均以民政警察等名称设置如同要塞般的哨所。通常，以重型武器武装的一个小队兵力驻扎在每一个哨所，因此存在双方出现偶发性冲突的可能性。