《漫话国乐》 千字文注解 / 关山戎马 / 三说记





如今在韩国，除了小学生以外，很少有人在念书的时候朗诵书本。古时候就不同了，读书时大都大声吟诵，读着读着，给人一种好像打着拍子唱歌的感觉。





以前小孩儿玩耍时喜欢唱这样的歌：“天空的‘天’，土地的‘地’，铁锅里的锅巴，使劲把它铲光了，你吃一口，我也一口……”盘索里《春香歌》的一段精彩有趣地描写了李梦龙异想天开地诠释《千字文》的场面。当天，李梦龙首次偶遇春香后一见钟情，他回了家，打算晚上出门再去找春香。可是坐在书桌前读书，春香靓丽的脸庞时不时地萦绕在脑海里，一个字也看不进去。这时候，他突然找来儿时读过的《千字文》，可不是拿来念书，而是像刚才介绍的歌儿一样，吟诵书本，并异想天开地解释千字文。在此过程中，千字文深奥的意义也暂时消失了，剩下的是心想与春香玩乐的内容。

{音乐1: 盘索里《春香歌》中“千字文注解”/成又香}





“天空的‘天’，土地的‘地’，黑的‘玄’，焦黄的‘黄’……”如果让现代人这样吟诵《千字文》，读下去会十分吃力。李梦龙竟然对每个字给予与原意截然不同的异想天开的解释，虽然李梦龙做出的解释与其意义完全不同，然而李梦龙可以即时以《千字文》的每个字勾勒出自己对春香的爱慕之心，别有一番情趣。这也说明李梦龙完全掌握了书本的内容，后来他不远万里前往汉阳，年纪轻轻地就考上了科举，可见他的学识还是相当渊博。





古书是有韵律节奏的，如同识字、写字一样，吟诵是古代文人墨客的基本技能。对于古人来讲，以诗为歌词唱歌更是再熟悉不过的事情。以汉诗为歌词谱曲唱歌的形式称为“诗唱”。诗唱《关山戎马》的歌词是朝鲜王朝时代书生申光洙在科举考上第二名的同名作品。相传，当时平壤的妓女流行唱这首歌。关于《关山戎马》，申光洙曾在一篇文章中写道：

“当我滞留西州时与牡丹一起度过，

我们一同登上大同江边迷人的楼亭，

并一同乘坐如画的船只游船，

灯前、月下在一起，

每当牡丹以我的诗《关山戎马》一展歌喉，

她那动人的歌声会让天上的云雾也停住脚步。”

（音乐2: 诗唱《关山戎马》 / 노래 김월하）





在国乐中，把有趣的小说或故事以首尔、京畿地区的说唱形式表演出来的称之为“诵书”。在诵书中，《三说记》最有名气。《三说记》本来是一部短篇小说集，艺人以诵书的形式表演的是其中一部短篇，讲述了三名书生因为阴间使者的过失，在黄泉路上遭遇的经历。还好，阎王认错，给书生重返人间的机会，让书生们许愿。其中一名书生说自己想重生为英雄，又一个人希望考上科举成为高官。而最后一名书生，他的愿望是出生在富贵家庭，过得悠闲自在，并接受教育，孝敬父母，子孙满堂，健康长寿。乍听很简单，但是阎王爷听了大发雷霆，他说如果人人能度过这样的人生，自己也不想干阎王了，因为平平凡凡、好好地度过一生并不像人们想象得那么容易。

{音乐3: 诵书《三说记》/李文源（音）}