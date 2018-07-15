了解“趣价比”消费趋势，带您探秘消费者兴趣与消费行为的关系

ⓒ YONHAP News

去年，人们不再满足只追求低价或者单纯对品牌情有独钟，而是开始看重性价比高的产品，因此“性价比”和“去品牌化”成为了一个趋势。而今年，相比价格，消费者更注重心理上的满足，因此，让消费者买的更放心、更优质、更省心，同时富有生活美感和环保健康才是最重要的。但是在当下，追求生活中微小而确切的幸福的“小确幸”消费者们对于商品的消费模式却有着自己独特的见解，即相比价格，更注重寻找乐趣，并因此形成了“趣价比”消费趋势。





被称为“国民商店”的DAISO（大创）生活用品馆里陈列了多款具有“趣价比”趋势风格的日用品和美妆好物。全系列商品价格低廉实惠，风格有趣，既满足了性价比高的条件，又收获了韩国年轻人的消费满足感。DAISO(大创)生活用品馆就是这样一个“舞台”，可让顾客将消费变为乐趣，尽情挥霍乐趣。举个例子，当顾客想要购买1000-2000韩元的商品时，用1万韩元就可购买约7个商品，这样的消费状态可谓是集“性价比”和“趣价比”为一体，一箭双雕。





另外，注重“趣价比”的消费者也因喜爱设计或带有卡通形象的产品而产生收藏欲望，从而带动消费。DAISO（大创）生活馆的相关负责人表示：凡是关于动漫卡通形象的产品系列，都会有一部分商品爆款并售罄，并且喜欢收藏设计产品的部分消费者会在消费行为上标新立异，为兴趣爱好消费。





<前沿视线>

依靠生物技术不断进化的食品产业

生物技术的迅速发展改变着人类的生活。生物技术的成果越来越广泛地应用于食品产业中，其中就包括了两项让全世界人瞩目的食品技术：植物性肉类和培养肉。随着全球人口的不断增长和资源的日益减少，可持续食品就变得越来越重要。自美国的植物性汉堡公司越来越受欢迎后，韩国的一家名为“J.Young Healthcare”的食品企业于今年上半年也上市了一款由大豆、小麦和土豆等植物蛋白质制作的植物性肉类商品。企业代表表示：代替肉市场发展潜力大，我们将传承优秀的生物技术，坚持不加防腐剂，确保产品质量和植物性肉类的口感。





韩企为公务员考试应试者免费提供特别讲座

韩国国家公务员考试竞争激烈，参加公务员考试的人逐年增加。在此形势下，名为“EDUWILL”的综合教育企业表示，将为应试者提供“公开考试趋势分析特别讲座”，引起了韩国国民的共鸣和热烈关注。企业相关负责人表示，知己知彼百战百胜极为重要，因此提供的特讲内容，前30分钟帮助分析出题趋势，之后预测出题方向，而这些都将是免费的。例如，韩国历史考试的出题方向将会多偏向近代史，国语考试的出题方向将会偏向考察思考能力和阅读能力等。





今夏泳衣再现复古潮 舒适有自由感的基本款最具人气

今年夏天，复古潮流再次席卷而来，泳衣也不例外。今夏的泳装不再性感，而是更多强调泳衣的舒适度，同时，更多的设计细节集中在修饰身材之上，旨在打造与以往不同的崭新风貌和个性风格。今夏的泳装特点不仅体现在基本款的设计上，在色彩、印花等方面也层层表现。方便穿着的高腰连衣裙式泳衣是今夏女性消费者们的最爱，选择高腰线条能带给女性们更多的安全感。相关泳衣品牌负责人表示：最近的消费者注重实用性和个性，有设计感的舒适泳衣才是市场的人气商品。另外，随时能与日常服百搭的基本款泳衣不仅实用度高，更能展现其独特的穿衣风格，赢得了消费者的喜爱。