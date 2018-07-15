南北韩时隔47天再次举行将军级军事会谈

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7月31日在板门店韩方一侧“和平之家”举行了文在寅政府成立以后的第二次南北韩将军级军事会谈。





在北韩提议举行的本次南北韩将军级军事会谈中，双方就板门店共同警备区非武装化、共同挖掘非军事区内韩战阵亡者遗骸等事宜达成了共识。这具有阶段性地履行4.27板门店南北韩首脑会谈协议事项的意义。在上次举行的将军级军事会谈中，双方就完全修复军事通信线路达成一致，为建立军事信任迈出了更大一步。此前，韩国停止对北韩扩音喊话、暂停韩美联合军演等，为建立南北韩军事信任作出了努力。目前，北韩对无核化持消极态度，但是在恢复南北韩经济合作、建立南北韩军事信任等改善南北韩关系方面持积极态度，并为此提议举行南北韩将军级军事会谈。









今年6月14日举行的南北韩将军级军事会谈是第8次南北韩将军级会谈，也是文在寅政府成立后首次举行的南北韩将军级会谈。7月31日举行的南北韩将军级会谈是第9次南北韩将军级会谈，也是文在寅政府成立后第二次举行的南北韩将军级会谈。本次会谈由北韩提议举行，且北韩代表团在前往会谈场地的途中绕道观看南北韩首脑为纪念4.27首脑会谈共同种植的松树，这提高了人们对会谈成功举行的期待。当天上午10点开始的会谈持续了约8个小时。在本次南北韩将军级军事会谈中，双方就以下4项议案进行了讨论。即，板门店共同警备区非武装化、共同挖掘非军事区内韩战阵亡者遗骸、试点撤离非军事区警戒哨所的兵力和装备、在韩半岛西部海域停止一切敌对行为。但是双方未能发布联合声明。这可能是为了调节其进展速度。韩国政府认为，建立南北韩军事信任和北韩无核化必须同步进行。南北韩关系快速发展，北韩无核化进度缓慢，将会使韩半岛和平进程严重失衡。因此，韩国政府不得不慎重考虑这一问题，调节了建立南北韩军事信任的速度。目前在韩半岛非军事区内，北韩设有160多个哨所，韩国军设有80多个哨所，这些哨所的常驻兵力包括北韩军1万多人在内，达12000多人。因此，有必要将大规模兵力持枪对峙的当今世界上唯一的非军事区打造成和平地带。此外，在本次南北韩将军级军事会谈开始以前，北韩方面提及《终战宣言》的签署问题，但这不是在南北韩军事会谈中所能讨论的问题。《终战宣言》是在首脑会谈等更高级别的会谈中谈论的议题，且美国政府将《终战宣言》与北韩无核化挂钩，如果北韩不履行无核化承诺，将难以签署《终战宣言》。不论如何，南北韩在本次将军级会谈中，就建立军事信任达成共识，并将在今后举行的工作会议中讨论具体的落实方法和时间。在今后举行的工作会议中，双方将继续讨论将非军事区打造成和平地带的问题。但是建立韩半岛和平机制与北韩无核化密切相关，因此北韩必须积极履行无核化承诺，以建立南北韩军事信任，并在此基础上推进南北韩交流合作。总之，我们期待北韩能在短时间内采取无核化措施，为建立韩半岛和平机制营造良好条件。

4.27南北韩首脑会谈后，南北韩通过将军级军事会谈为缓和军事紧张、建立军事互信作着多方面的努力。在此情况下，北韩若能快速采取无核化措施，将为签署《终战宣言》、推进南北韩交流合作，乃至建立韩半岛和平机制提供强大的动力。