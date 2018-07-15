2000年南北韩铁路首次恢复连接

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南北韩铁路连接事业迈出了积极步伐。





7月20日，南北韩对东海线金刚山青年火车站至军事分界线的连接区段进行联合检查后，24日对京义线开城火车站至军事分界线的连接区段进行了联合检查。由于轨道和路基等状态良好，只要北韩积极推进无核化进程，制裁问题得到解决，南北韩铁路将被重新连接起来。





其实，南北韩曾于2000年首次开展铁路连接事业。2000年9月18日，时任韩国总统金大中出席在临津阁举行的京义线铁路连接动工仪式，且语气感慨地发表了讲话。因为这一天是为连接断绝半个世纪的“民族血脉”——京义线铁路迈出第一步的日子。这具有极大的象征意义。首先，京义线铁路是连接首尔和平壤、平壤和新义州，且从新义州与中国连通的铁路，这具有非常重要的意义。此外，当时入驻开城工业园区的韩国企业已开始投入生产，而京义线列车能为开城工业园区入驻企业输送人员和物资。京义线是从韩国首尔至北韩新义州全长518.5公里的一条铁路。该铁路于1906年首次开通，但是在6.25韩战时期全面停止运行，从而衍生出“铁马想奔跑”这南北韩分裂的“象征词语”。但是以2000年南北韩首脑会谈为契机，京义线铁路迎来了恢复连接的历史转折点。6.15南北韩首脑会谈中，时任韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日就恢复连接南北韩间铁路达成协议，2000年9月举行恢复连接京义线和东海线铁路的开工仪式。之后，南北韩分别修复境内中断的铁路区段，并于2007年5月17日进行了历史性的试运行。停运后时隔56年恢复运行的京义线铁路让苦苦等待的“铁马”怀着和平与统一的心愿重新奔跑在这条线路上。当天，韩国铁道公社很多职员来到汶山火车站，而我作为韩国铁道公社社长，怀着激动的心情搭乘了试运行的列车。列车从韩国汶山火车站驶向北韩凤东火车站。一般人很少知道凤东这个地方，凤东就在开城工业园区附近，因此很多人将凤东站称为开城工业园区站。列车越过南北韩军事分界线抵达开城工业园区站后，住在开城周边的北韩居民们登上列车，并流下了感慨的泪水。2007年5月17日上午11点30分，试运行的京义线列车搭载150多名南北韩代表团成员从韩国汶山驶向北韩开城。行驶距离虽然仅为27.3公里，但是韩半岛分裂后，该列车首次从韩国越过军事分界线抵达北韩，北韩居民们也为之欢呼雀跃，兴奋不已。试运行成功结束后，京义线列车从12月11日开始投入正常运行。行驶于韩国汶山至北韩凤东区间的京义线列车不仅将民族的血脉重新连接起来，还给韩国民众带来了通过北韩前往中国大陆的新希望。但是没过多久，这一希望竟化为泡影。





2008年7月在金刚山发生韩国游客遭北韩哨兵枪击身亡事件，同年11月28日，京义线铁路被停止运行。1951年韩战时期停运后，时隔56年恢复运行的京义线列车因南北韩关系恶化而再次停止运行。之后，北韩于2009年进行第二次核试验、2010年发生北韩炮击延坪岛事件而使京义线列车迄今未能恢复运行。但是今年，南北韩首脑通过《4.27板门店宣言》就恢复连接京义线铁路和东海线铁路达成协议，从而提高了韩国民众利用列车前往中国大陆的期待。





迄今为止，韩国进出口贸易皆以海运和空运为主，但这需要相当的时间和费用。如果利用铁路，运输费可减少至五分之一，最多不会超过二分之一。除了利用京义线铁路与中国进行贸易以外，通过东海线铁路可将货物运至符拉迪沃斯托克等俄罗斯各地和欧洲各国乃至英国伦敦，且能减轻运费负担。此外，韩国民众可乘坐火车前往俄罗斯与欧洲各国。因此，韩国政府与民众无不期待京义线铁路和东海线铁路能够成为通往中国大陆和欧洲诸国的骨干铁路。





目前，从韩国将货物海运至欧洲大约需要35天到50天的时间，但是利用铁路大约17天到25天即可运抵。因此，韩国政府绘制的“韩半岛新经济地图”是从连接南北韩铁路开始画起的。在此，我们期待南北韩铁路连接事业能够尽快付诸实现，进而打造贯穿欧亚大陆的“铁轨上的丝绸之路”。