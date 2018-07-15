韩外长在新加坡积极展开外交活动 商讨韩半岛无核化

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在新加坡举行的东盟地区论坛(ARF)是否能为北韩核问题找到突破口，备受瞩目。





东盟地区论坛是亚太地区唯一的政府间多方安全保障协议体。与北约组织不同，东盟地区论坛并非是一个共同采取应对措施的集体安全保障机制，而是通过有关安全的建设性对话和协商，追求地区的安全与稳定。东盟地区论坛由东盟10个成员国、东盟10个对话国及其他国家组成，包括韩国、美国、日本、中国、俄罗斯和北韩在内的北韩核问题六方会谈当事国。





包括东盟国家在内，北韩核问题是整个亚洲地区国家的重大安全关切。由此，东盟地区论坛每年都成为洞察北韩核问题动态和寻求突破的协商平台。今年东盟地区论坛的气氛和去年截然不同，去年北韩核危机达到高潮，论坛成为纷争的舞台，今年则有望借消除敌对局面，成为进一步形成友好与和平气氛的契机。





目前美国仍在对北韩施压，要求落实完全、可核查和不可逆转的无核化。北韩则主张在落实无核化之前，首先发表《终战宣言》。双方对无核化和《终战宣言》的先后顺序持不同观点是由于尚未建立完全的互信。在双方立场之差问题上，韩国担任了协调角色，推动双方持续进行对话，以尽快发表《终战宣言》，并努力说服北韩加速实现无核化。此外，韩国还对中国参与《终战宣言》表示了肯定立场，韩国希望中方参与韩半岛构建和平机制的过程，且希望中国积极说服北韩落实无核化措施。借助本次东盟地区论坛，韩国外长康京和也将积极发挥协调作用和力量，努力推动无核化进程加速。