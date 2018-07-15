美参议院通过2019《国防授权法》 规定撤离驻韩美军并非协商对象

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美国参议院通过了2019财政年度《国防授权法》。所谓“授权法”是立法机构将部分法律的立法权委任政府处理的法案。美国的《国防授权法》指的是国会在确定国防预算之际将国防权限委任政府，也是国会在通过国防预算之际向政府提出的一项准则，包括以国家安全为由，对其他国家实行军事或政治制裁的权力。





美国参议院此次通过的《国防授权法》适用于2019财政年度，法案中包括驻韩美军和北韩无核化有关内容，诸如撤离驻韩美军并非协商对象以及北韩无核化有关情况需义务性向国会进行报告。《国防授权法》还表示，北韩核武器对印度太平洋地区的安全构成重大威胁，应将“完全、可核查和不可逆转的无核化”（CVID）作为外交政策的核心目标。





从这份法案来看，美国国会对特朗普政府应对北韩核问题的方式间接表达了忧虑。法案规定不得将撤离驻韩美军问题作为与北韩进行协商的对象，并规定了落实北韩无核化为主要目标。最近美国国内对美北协商提出了质疑，尤其是上月初美国国务卿蓬佩奥访问北韩无功而返，有呼声认为，需对北韩推行强硬政策。最近，特朗普政府反复强调将加强对北韩制裁，加之美军遗骸于2日运抵夏威夷，可以看出美国政府正试图改善国内气氛。