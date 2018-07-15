导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：安怡然 (高丽大学语学堂中国留学生)





曾几何时，韩流在中国年轻人眼睛里是时尚的象征，哈韩热潮拉近了中韩两国年轻人间的距离，人们看韩剧、听韩歌，如饥似渴地想了解韩国。时代变迁，如今的韩中文化已经高度融合，韩中有华，华中有韩。本期节目有请在韩流文化中长大的中国留学生安怡然，给我们聊聊她和她的小伙伴们眼里的韩流。

ⓒ KBS

南：你疯狂地追星，父母有没有担心或者是反对呢？

安：一开始他们也跟许多家长们一样，并不支持我，但是后来他们跟我一起看了一场我喜欢的韩星EXO演唱会之后，看到演唱会出来的人都很欢乐欣喜的样子，知道追星原来还可以给人带来活力，之后就不反对了。我们追星不是盲目的，他们积极努力的样子随时都激励着我们这些粉丝，让我们也不能停止努力。





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南：很多人出国之后都说“跟想象的完全不同啊”！你来到韩国之后有没有让你失望？

安：其实来之前我倒是有很多顾虑，但是来了之后这些顾虑反而都消失了，无论是身边的中国小伙伴还是韩国的一切，都让我特别满意，都是我所喜欢的样子。

南：你现在在高丽大学语学堂学习韩语，你觉得这里的教学方式跟国内有什么不同呢？

安：我在国内是学习英语专业的，我们主要是以语法为主进行教学，这里的老师以会话为主教我们，有点不一样，但是我觉得其实这很实用。