涉嫌将北韩煤炭运入韩国的货船增加至5艘 暴露制裁漏洞

北韩产煤炭被运入韩国事件持续发酵。除此前已经列入海关调查对象范围的2艘货船外，又发现3艘货船与此事件相关联。





此前，联合国安理会对北韩制裁委员会报告中提到的2艘货船向韩国运输了9000余吨北韩煤炭，而此次发现的3艘船舶涉及的煤炭数量则达1.5万吨。调查发现，北韩无烟煤在韩国被用于火力发电。韩国国内煤炭火力发电站大部分使用的是有烟煤炭，但岭东火力发电站和东海火力发电站采用的是无烟煤。据调查，韩国南东发电公司通过庆尚北道浦项的H贸易公司分两次从俄罗斯引进了9703吨无烟煤。据悉，南东发电公司通过公开招标与H公司签订了从俄罗斯引进4万吨无烟煤的合约。此外，南东发电公司称，对涉案煤炭成分进行了分析，未发现这批煤炭与俄罗斯产无烟煤有差异。





联合国安理会第2371号决议禁止北韩输出煤炭，决议规定不允许北韩通过本国国民以及本国船舶和飞机等手段直接或间接地将本土煤炭、铁和铁矿石销售或转移至他国。决议还规定，无论产品的原产地是否是北韩，都不允许任何国家通过本国国民、船舶和飞机从北韩采购相关产品。此外，通过2010年的5·24措施，法律已明令禁止南北韩进行交易。也就是说，在联合国安理会颁布第2371号决议之前，就不允许引进北韩煤炭。因此若北韩煤炭能被引进到韩国，则说明制裁措施存在明显漏洞。