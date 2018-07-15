美北首脑三度通信 无核化有望迎来新转机

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日前，美北首脑第三度通信，这是否能成为打破目前无核化壁垒的突破口，备受关注。





此次是美国总统特朗普第三次收到北韩国务委员长金正恩的亲笔信。金正恩第一次致信特朗普是在6·12新加坡美北首脑会谈前夕。当时北韩劳动党副委员长兼统一战线部部长金永哲转交了第一封信。第二次是在美北首脑会谈后，7月初美国国务卿蓬佩奥访问北韩时期。当时，蓬佩奥向金正恩转交了特朗普的亲笔信后，又将金正恩的回信转交给了特朗普。特朗普曾于7月12日在推特上公开了这一消息。此次的第三封信被认为是在归还美军遗骸的同时转交的。有分析认为，金正恩以履行归还遗骸的承诺作为筹码，希望美方作出让步。





在无核化谈判进程中，美国持先无核化立场，北韩则持先签订《终战宣言》的立场。双方立场就像是两条平行线，处于僵持状态。因此，美国国内传出对美北对话持怀疑态度的声音。有美国媒体报道称，北韩试图隐匿核设施，正在制造新的洲际弹道导弹。在此情况下，双方交换亲笔信，很有可能扭转当前局面，因此外界认为有望推进第二次美北首脑会谈。特朗普还在推特上发文称：“希望能够尽快（与金正恩）见面。”尽管这是客套话，但是也有可能是在暗示第二次美北首脑会谈正在暗中推进。