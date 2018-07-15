三星电子营业利润率位居全球第一

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今年第2季度，三星电子营业利润率首次力压苹果位居全球第一。





美国经济杂志《福布斯》2016年6月发布“最佳营业利润率全球企业二十强”名单，在除金融公司的制造企业中，苹果位居榜首。今年第2季度，苹果销售额为532.65亿美元，营业利润为126亿美元，营业利润率达23.7%，同比持平，环比（26%）略减。分析认为，苹果经营的重点即智能手机处于淡季是其营业利润率减少的主因。同期，三星电子销售额为58.48万亿韩元，营业利润为14.87万亿韩元，营业利润率达25.4%，较苹果多1.7个百分点。截至2016年下半年，三星电子营业利润率仍较苹果低10个百分点以上。但三星持续追赶苹果，去年两者差距缩小至个位数。今年第1季度，两者差距缩减至0.2个百分点，第2季度，三星电子成功赶超苹果夺冠。





分析认为，三星电子半导体业务持续向好助推营业利润率在第2季度赶超苹果。数据显示，第2季度，三星电子半导体销售额为21.9万亿韩元，营业利润达11.6万亿韩元。不论是销售额还是利润额，均创历史新高。尤其是半导体领域的营业利润率高达52.8%，在三星电子全体利润中占78.1%。相反，三星电子智能手机和IM（IT和移动）领域的销售额和营业利润分别为24万亿韩元和2.67万亿韩元，营业利润率仅为11.1%。该销售额为去年第1季度（23.5万亿韩元）以来的最低值，营业利润率环比减少34.2%。若仅以智能手机作比较，那么苹果与三星电子的营业利润率差距超过10%以上。





据预测，今年全年三星电子营业利润率也有望反超苹果，位居第一。首先，今年第3季度，三星电子将保持领先地位。苹果预计第3季度销售额为620亿美元，营业利润为158亿美元。若按此计算，苹果该季度的营业利润率将为25%。而韩国各大证券公司纷纷预测三星电子第3季度销售额将达65万亿韩元，营业利润为17万亿韩元，营业利润率可达26%。但也有观点指出，由于两家企业的项目结构不同，因此没有可比性。也有声音指出，三星电子过于倾向半导体领域成不稳定因素，因此只有各个部门均获得增长动力，公司才可实现持续增长。