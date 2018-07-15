Jeong Won-Jung

生日：1960年9月26日

身高：178cm

血型：O型

出生地：全罗南道咸平郡

学历：首尔艺术大学 戏剧系





演员郑原仲出生于1960年，是“木花”剧团第一期的老成员。上世纪80年代末至2012年，一直是韩国话剧界的中流砥柱，是“木花”剧团里不老的神话。1994年时曾经出演电影《我们时代的爱情》，首次跨界影视圈。此后《朴奉坤的出走事件》、《朴对朴》、《火山高中》等作品中都有郑原仲的身影。其在电视界也毫不落后，出演了《可爱先生》、《年轻的太阳》、《美味的求婚》、《冬季恋歌》等大众耳熟能详的作品。





郑原仲在多部电视剧中出演父亲角色，令“国民父亲”的形象深入人心，是大韩民国不可或缺的实力派演员之一。





代表作：

2018年 电影《人狼》

2018年 电影《1987》

2018年 电影《铁雨》

2017年 连续剧《医院船》

2017年 电影《青年警察》

2017年 电影《THE KING》

2016年 连续剧《小区律师赵野浩》

2016年 电影《MASTER》

2015年 连续剧《青鸟之家》

2015年 连续剧《SPY》

2014年 电影《人间中毒》

2013年 电影《辩护人》