东盟地区论坛发表主席声明 敦促北韩落实完全无核化承诺

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南北韩和美北在东盟地区论坛期间呈现强硬立场和温和立场相交叉的局面。虽然东盟地区论坛期间南北韩和美北会谈未能成行，但双方为保持对话气氛作出了努力。





此次东盟地区论坛主席声明也折射出了这一气氛。此次东盟地区论坛主席声明虽然敦促北韩实现完全无核化，但未提到“完全、可验证和不可逆转的无核化”（CVID）这一说法。而去年的主席声明对北韩发射洲际弹道导弹等挑衅行为深表忧虑(grave concern)，并称会议确认部分外长支持和平实现“完全、可验证和不可逆转的无核化”。





有观点认为，今年的主席声明未提及“完全、可验证和不可逆转的无核化”这一说法可能是反映了北韩的意见。据悉，今年也有多国外长在会议中提到“完全、可验证和不可逆转的无核化”，因此有不少人原本以为今年的主席声明也会提到这一说法，但声明只提到了“完全无核化”，这是南北韩《板门店宣言》和美北首脑联合声明所明示的说法。





此外，东盟地区论坛气氛也与去年大不相同。虽然未能举行会谈，但南北韩和美北外长相见时，以明朗的表情进行了交流。美国驻菲律宾大使金成还向北韩外务相李勇浩转交了一个文件袋。美国国务卿蓬佩奥表示，这是特朗普总统写给金正恩的亲笔信。这是特朗普总统1日收到北韩国务委员长金正恩的亲笔信后时隔三天给金正恩回信。