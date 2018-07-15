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大多数房主在第一次装修时,都会了解和学习装修小知识,但有些装修方面的谣言会混淆视听,让对装修本来就一窍不通的房主们傻傻分不清楚。

谣言一:插座越多越好。很多房主担心房子装完后插座不够用,导致家里到处都是插线板。可事实上,插座并不是越多越好,合理安排才行。插座装的太多,家里有小孩时会存在安全隐患,而且增加插座是按量收费的,多装也要多付改造费。

谣言二:闻味道可以确定是否环保。虽然有刺激性气味可能不环保,但没有刺激性气味也不等于环保。有些无色、无味的有害气体,靠鼻子闻是无法察觉的。因此只是闻味道并不能得出是否环保的结论,最真实有效的办法就是用专业仪器检测。﻿

谣言三:开放式厨房装质量好的油烟机就行。开放式厨房虽然比较省空间,但"只要抽油烟机买的好,家里一点油烟都没有"这话太绝对了。东方餐饮的烹饪习惯离不开煎、炒、炸这些方法,会造成大量的油烟,时间久了,家里的墙壁多少会有些淡淡的发黄。

谣言四:瓷砖越厚越重越好。很多房主会喜欢挑选厚重的瓷砖,可能是觉得它的强度更好。其实瓷砖的强度在于它的抗裂性,而不在于它的厚薄。

﻿ 谣言五：夏季不适合装修。﻿夏天温度湿度较高,适合有害物质的释放,材料是否环保,在夏天更容易辨别。夏季刷油漆,气味容易挥发,油漆干得快,打磨才能及时,油漆的光泽度就能充分显现。





（文中窍门来自张艳秋听友）