韩国女性的“知音”——韩国“Comfortlab”公司

ⓒ COMFORTLAB

韩国小微企业一直用创新思维引领全球经济的变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Comfortlab”公司，这是一个内衣品牌，其功能性和时尚产品吸引了众多的女性消费者。接下来，让我们与公司首席执行官崔善美（音译：최선미）女士一道，聊一聊他们公司。





崔女士在各种内衣制造商工作期间，了解产品分销渠道以及消费者对产品的反馈。基于积累的丰富经验，2014年她创立了自己的公司“Comfortlab”公司。从一开始，她就追求“舒适又漂亮的内衣”，并呈现出取代传统内衣的新趋势。





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漂亮的内衣可以将身体衬托得更完美，但不自然的压力阻碍了血液的循环，使穿戴者感到不舒服，还可能引起各种疾病，如消化不良和反流性食管炎。为了解决这个问题，崔女士大胆地摒弃了各种约束因素。她放弃了衬垫、线圈和吊带，她还考虑使用棉质和蕾丝面料，并特别重视消费者的反馈。





人们按照自己的方式爱护自己的身体。随着新趋势的流行，在国外内衣市场出现了舒适化趋势。韩国越来越多的女性也对这种内衣表现出兴趣，但是当地市场上的大多数产品仍未做到外形与舒适兼备。崔善美女士一直潜心研究相关产品，她找到了具有支持力的面料，同时解决了单层内衣半透明的缺点。她制作了具有高弹性的时尚吊带，并分析了消费者反馈的大数据。因此，她能够研发出一种更完美的新产品，同时也增加了舒适性。





ⓒ COMFORTLAB

韩国“Comfortlab”公司以其极具竞争力的产品引发了众多消费者的热烈反响，这些产品拥有舒适的合身性、功能性、独特的风格和实惠的价格。这款产品在2015年和2016年的韩国顾客满意度指数中排名第一。它还获得了首尔市和首尔商务厅2017年联合颁发的“嗨！首尔优秀产品奖”。韩国“Comfortlab”公司为内衣市场带来了新的变化，我们期待未来韩国“Comfortlab”公司能够迎接新的挑战，取得更大的成就。