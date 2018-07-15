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韩国养老服务决定采用机构投资人尽责管理守则。韩国国家养老基金管理着635万亿韩元巨额资金，成为韩国许多退休人员的依赖。7月30日，国家养老基金管理委员会决定积极行使其所投资公司的股东权利，为其参与上市公司的管理铺平了道路，预计这一决定将引起巨大的连锁反应。今天，我们邀请到了韩国西江大学技术经营研究生院的金渊鹤（音译：김연학）教授，与他共同聊一聊机构投资人尽责管理守则新时代。





机构投资人尽责管理是指监督和管理旗下资金的行为，就像管家保护其所有者利益一样。管理守则是一项国际准则，机构投资者可以积极参与他们所投资公司的管理决策，以保障权益人的利益。2008年全球金融危机之后，许多金融机构认为有必要干预他们所投资的公司的管理，使公司以维护股东利益的方式做出经营决策，而不是简单地投资于公司。管理守则于2010年首次在英国推出，目前越来越多的国家逐步采用。目前，大多数发达国家都采用了这个管理守则，韩国也采用了这个守则。但是这个守则没有法律约束力，机构投资者可以以灵活的方式实施。





管理守则是关于股东在其所投资公司管理权的指导原则，包括英国、荷兰、加拿大、意大利和日本在内的约20个国家采用了管理守则。同样，韩国的国家养老金服务决定逐步扩大股东权利，并在必要时参与企业管理。那么，为什么韩国国家养老基金决定引入这个所谓的管理守则呢？





目的是通过监督公司管理来保障股东的利益。实际上，国家养老基金已经用几年时间研究了引入管理守则的方法，但韩国的相关法律并不充分，需要修改《商业法》和《资本市场法》。今年早些时候，韩国总统文在寅提出国家养老基金考虑采用管理守则来促进企业集团治理结构的改革，在大韩航空管理者家人权力滥用丑闻爆发后，拥有大韩航空12％股权的国家养老基金受到批评，因为他们没有干预公司的管理。





韩国国家养老基金是世界第三大养老基金，它拥有近300家上市公司超过5％的股份。尽管它是众多公司的主要股东，但它一直被批评，因为其行使股东权利相当被动。即使大韩航空的品牌价值在一系列涉及管理这家人的指控中大幅下跌，但国家养老基金并未真正使用其股东权利，尽管它是该公司的第二大股东。然而，随着管理守则的引入，情况将会有所不同。国家养老基金将关注今年下半年与分红相关的股东活动。从明年开始，它将扩大其股东权利的范围，并触及有关损害企业价值的事宜。从2020年开始，国家养老基金将针对有问题的公司采取行动。由于国家养老基金将在其投资公司的管理层中拥有更大的发言权，因此本地上市公司的分红情况预计会有所改善。





分红比率是指支付给股东的分红相对于公司净收入的数额。韩国上市公司的分红支出从2016年的24％下降到去年的20％，这不到世界平均水平43％的一半。去年，日本公司的分红率为32％，美国和德国公司的分红率分别为39％和41％。英国和法国的分红率为65％，这意味着这些国家的公司将其收益的三分之二分给股东。一些欠发达国家和地区的比例也高于韩国：中国台湾为57％、印度尼西亚为42％、巴西为38％、中国大陆为32％。韩国的比例低得可怜。当然，太高的分红比率并不一定是好事，因为这意味着公司将其收益分配给股东，而不是用于将来的投资。分红率不一定要特别高，但是20％的比例太低，有必要上调。





低分红率被认为是被低估的韩国股票背后的因素之一，但国家养老基金决定采用的管理守则可能会改善这种情况。例如，日本在引入管理守则时，2014年的分红率为26.1％，但2016年该数字上升至30.3％。如果国家养老基金作为机构投资者更积极地行使其投票权，企业管理层可能会更透明。但是，一些分析人士指出，新政策很难在当前环境中产生预期效果。





日本管理着1.3万亿美元的公共养老基金，是韩国的两倍半。日本国家养老基金只设定了基本原则和方向，并将其100％的基金和投票权委托给私营管理公司。在韩国国家养老基金中，投资于国内股票市场的资产一半由国家养老基金自己管理，另一半由私人公司管理。因此，它的结构受政府控制。许多人指出在运行独立性方面存在问题，并且有人担心养老基金可能被用来实现政府的政策目标，而不是实现收益的最大化。因此，韩国的情况与日本不同。在现行制度中，韩国很难产生类似日本的效果。





关于管理守则的引入，国家养老基金应确保独立性。国家养老基金占国内资本市场的7％，大公司的股权比例为10％。鉴于其巨大影响力，如果国家养老基金在行使其股东权利时未能确保其独立性，政府可能会利用国家养老基金干预公司管理。实际上，国家养老基金是一个政府机构，因为它属于保健福祉部。国家养老基金将委托资产管理公司行使其投票权，从而防止其产生过度影响。分析师表示，有必要进一步改革国家养老基金的管理，形成一个相对独立的管理机构。