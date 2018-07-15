韩国拟强化“惩罚性损害赔偿制度”

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最近在韩国接二连三发生宝马车自燃事故，因而有呼声认为应强化“惩罚性损害赔偿制度”。





“惩罚性损害赔偿制度”指的是为惩罚加害人的不法行为，加大对受害人进行赔偿的制度。依据现行“惩罚性损害赔偿制度”，最多可向受害人给予相当于损失额3倍的赔偿。但该制度有一定局限性：第一，赔偿规模太小，无法起到惩罚作用；第二，仅限于在生命和身体遭受严重伤害和损失的情形才适用该制度，因此像宝马车自燃事故等仅造成财产损失的情形难以适用该制度。外界认为，正因如此，在汽车接连发生起火事故后，宝马方面并未积极采取相关措施。在发生多起宝马车自燃事故后，韩国交通安全工团6月25日要求宝马方面提交事故车型520d型车的技术资料，但被宝马拒绝。7月5日，交通安全工团再次提出上述要求，宝马以德国总公司正在调查事故原因为由再次拒绝。7月16日，国土交通部决定对车辆缺陷进行调查。20日，宝马才表示将召回相关型号的汽车，但提交的召回计划书内容不明确，在国土交通部的要求下，宝马于25日再次提交计划书，并决定对10万6000辆汽车采取召回措施。





车辆起火事故给车主造成了极大损失，但政府却只能对汽车公司采取有限的措施，这就更加大了强化“惩罚性损害赔偿制度”的必要性。包括“惩罚性损害赔偿制度”在内，政府计划大为加强召回制度。