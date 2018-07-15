安理会发表对北韩人道主义援助新指南

ⓒ KBS News

联合国安理会发表对北韩人道主义援助新指南，今后有望及时向北韩提供人道主义援助。





联合国安理会对北韩采取制裁措施，但向北韩提供人道主义援助属例外事项，但对北韩援助规模仍大量减少，援助物品抵达北韩的时间也大为推迟。上月访问北韩的联合国负责人道主义事务的副秘书长马克·洛科克曾表示，虽然目前仍向北韩提供不属于制裁对象的人道主义物品，但转交时间被推迟了很长时间。安理会此次发表对北韩人道主义援助新指南就是为了迅速向北韩提供人道主义援助。





该指南草案由美国撰写，因此更为引人注目。美国曾一再阐明在北韩采取无核化行动之前，将持续加强对北韩制裁和施压，因此美国撰写这份新指南具有两大意义：第一，在双方进行对话的情况下，针对北韩要求缓和制裁作出了表态；第二，避免破坏对北韩制裁框架，得以通过更透明的方式向北韩提供援助，避免违反联合国制裁决议，同时起到弥补对北韩制裁漏洞的作用。





据联合国粮农组织预计，在北韩2500万人口当中，有1060万人需要人道主义援助。今年北韩粮食产量将比去年减少5%，有80万2000吨粮食缺口，若从海外进口15万吨粮食，仍然有65万2000吨的缺口。