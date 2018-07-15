文在寅总统：需放宽纯网络银行“银企分离”限制

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鉴于《银行法》限制企业持有银行股份，文在寅总统认为，需放宽纯网络银行的“银企分离”限制。“银企分离”指的是限制企业介入金融业，从而遏止企业将银行作为其私人金库。根据《银行法》的规定，企业拥有的银行股份不得超过银行股份总额的4%，但以不行使议决权为条件，最多可取得10%的股份，在这种情况下，必须获得金融委员会的批准。





KAKAO银行和K银行两家纯网络银行成立已有一周年，“银企分离”限制也适用于这两家纯网络银行。纯网络银行指的是没有门市部的在线银行，由于没有门市部，节省了费用，且可迅速办理银行业务，非常便利，因此吸引了大批客户。但从成立初期开始就有呼声认为“银企分离”有碍纯网络银行的发展，需予以放宽。要求放宽纯网络银行限制的最大原因是在“银企分离”的情况下，纯网络银行难以筹措资金。纯网络银行以较低的贷款利率向客户提供贷款，因此深受青睐，但因贷款需求大增，导致资金不足，继而难以顺利推行业务。以K银行为例，由于资金有限，该银行目前每月定额提供各项贷款，贷款额数用尽后即停止贷款，部分人气贷款项目在每月10日左右即贷尽限额，中止服务。KAKAO银行在成立初期曾提供较低的贷款利率，但后来因资金不足，不得不提高利率。





为了解决纯网络银行资金不足问题，必须大规模增资，这正是文在寅总统认为需放宽纯网络银行“银企分离”限制的原因。但也有人提出反对意见，认为如果处理不当，纯网络银行很可能变成财阀的私人金库。