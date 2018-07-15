《漫话国乐》 我友几 / 小还入 / 渔父四时词





尹善道是朝鲜王朝中期的文臣，尤其作为诗人，在韩国文学史上留下了很多精彩的韩文诗歌-时调作品。他的人生虽然看起来令人羡慕，在风光宜人的甫吉岛悠闲自在地享受风流，然而他的仕途却很不得志，崎岖坎坷，共有4次、总计长达25年的岁月被流放到偏远地区，但也许是因为这样的人生，为了缓解痛苦与挫折，尹善道成为创作时调且享受风流的诗人。





有一次，尹善道被流放到偏远的咸镜道地区，他在流放地以音乐作乐的消息传到了朝廷，因而陷入困境，他就写了一封信辩驳道：“天下最窘迫的地方怎能有音乐呢？我来到此地，得知此地有一把没有主人的玄琴，问其理由，有人告诉我，之前的郡守在任期间，郡守家里的官奴学了玄琴。郡守任期届满而离开此地后，李敬舆的妾就把玄琴留了下来。但是李敬舆也离开此地，学习玄琴的官奴也没过多久离开了人世，只有玄琴孤零零地留在屋子里。我把它拿来仔细一看，发现这把玄琴竟然是李敬舆担任海南郡守时从我家借去的。当时我突然想起家乡，心潮澎湃，激动不已。我觉得此事说明上天预见我会来这里，因此特意作了安排，安慰来找玄琴的人。”

{音乐1: 《五友歌》中“我友几”/时调-尹善道、金熙成（音）、玄琴-李芳实、大笒-蔡朝炳（音）、长鼓-金炳午（音）}





“我友几？

水石与松竹，

东山升明月，

更使我愉悦。

除此五友伴我身，更有谁？”

诗人在诗歌中歌咏今生的知己只有水、石头、松树、竹子与月亮。《五友歌》是尹善道在丙子之乱期间，以没有辅佐国王的罪名流放到庆尚道盈德，之后被释放回到家乡生活时创作的代表作之一。尹善道曾在仕途中目睹朝廷腐败，在政治上屡遭打击，无心从政，因此退出朝野，归隐山林，寄情山水而留下了很多韵律优美的山水田园诗。





相传，尹善道除了玄琴以外，还善于弹奏伽倻琴。有一次，他在家里偶然发现伽倻琴，并写下文章叙述了当时的感受。

“我在屋里漏雨、被烟熏黑的角落得到了一把老旧的伽倻琴，

掸了琴上的灰尘弹了一下，

十二弦的琴声犹如水流声，

从中目睹了神仙崔致远的心灵痕迹。”





尹善道在文集《孤山遗稿》中收录了描写上述故事的时调《古琴咏》。

“给曾被遗弃的伽倻琴张弦后拉起弦来，

来自古代的清雅的琴声依然如故，

可无人听出曲调，

弹了也没用，

把琴包在布上搁置一边吧。”

{音乐2: 小还入/伽倻琴-金静子 }





尹善道虽然终生屡屡陷入政治的旋涡，然而他每次都会通过音乐与文学振作起来，重新面对人生。到了晚年，尹善道决定退出朝野，摆脱世俗，隐居济州岛。他在前往济州岛的途中遇到风浪，为了避风，他把船只停靠途经的甫吉岛。在这里，尹善道被那叹为观止的自然风光所吸引，他于是放弃前往济州岛，在甫吉岛定居了下来，并留下了很多的作品，《渔父四时词》就是其中之一。





《渔父四时词》是一部共有40首诗的长篇时调作品，包括春词、夏词、秋词、冬词四部分，歌颂了渔夫的四季，也是尹善道的代表作之一。

“云开日出，

后山的阳光密密洒落，

傍晚的海水退去，

白天的海水渐渐上涨，

切格锵，切格锵，呜嘶阿！

远望村里开的花散发的光芒，好美啊！”

{音乐3: 渔父四时词/ 金娜利（音）}