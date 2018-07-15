消除儿童英语教育目标误区催生女性创业新项目

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众所周知，英语是全世界使用最广泛的语言，这就意味着我们想要和世界交流、获取信息、学习先进的技术，英语是一个必须掌握的工具。最近韩国的儿童英语教育趋势不再将焦点放到孩子考试分数的高低上，而是更加倾向于重视孩子们的口语表达能力和沟通能力。自2018年起，韩国高考英语考试转换为“绝对评价”的标准之后更加客观，便于直接鉴别学生们教学目标的完成情况。因此，小学和初中的英语教材全新改版，呼吁增加英语口语考试，不仅仅让学生掌握一种工具，而是改变他们的生活和心智。目标的改变也意味着话题内容的变化。从根本上说，是一种思维方式的转型和一种价值观上的升华。这种思想观念的转变会使人们理解英语教育的目标，消除儿童英语教育的误区，为英语教育开辟一条新途径。





儿童英语教育趋势的变化也带来了有关创业新项目的思考。不管什么时代，很多女性对人生、对生活都有自己的思考。她们不仅局限于生活和工作，更在此基础上勇于追求自我、寻求经济与精神的独立。因此，儿童教育行业无疑是女性们创业的最佳领域。据数据显示，韩国女性在儿童教育创业领域活跃力高，参与比例大增。育儿和家务并行操作的项目也成为家庭主妇创业的明星项目，大受欢迎。





<前沿视线>

分析2018夏日休假趋势：两极化发展明显

今年韩国的夏天遭遇“百年极热”，这其中全球变暖占了很大一部分原因。针对酷暑，消费者做好了全方面的防暑工作。夏天天气太热该怎么办呢？大部分朋友在夏天选择出行旅游，但是却出现了两种极端的消费理念。一是不受金钱限制，尽可能享受时髦又奢华的豪华旅行；二是在旅行中持理性消费观念，重视性价比。从文化体育观光部、韩国观光公社和韩国文化观光研究院共同发行的“2018夏季休假实况调查”结果中可了解到：今年夏日休假计划的两极化越发明显。东国大学的一位心理教授就此表示，旅游消费呈两级分化其实是经济两极化的延续现象。主要的发展趋势来自于“小确幸”和“YOLO”消费理念，满足消费心理，为生活充电。





创业好项目：手制三明治咖啡店市场需求上涨

站在消费者的立场上，他们向往并追求WELL-BEING（健康的生命）、简餐、性价比和心价比以及属于自己的个性等关键词。而以创业者立场的角度来考虑的话，他们看重收益性和减少人工费等核心词。但事实上，创业其实就是简单的经济学问题：就是将供给和需求最优化。在餐饮业整体都在努力争取年轻消费的今天，健康轻餐和时尚定位的手制三明治咖啡店就受到了年轻人的喜欢。而在如今全球风靡的健康餐饮潮流下，它在韩国扩张的速度也就不足为怪了。SANDRIA是在创业之初就火爆的一家主打健康简食和咖啡的美食餐厅，可在现场直接为消费者烤面包、手工制作新鲜的三明治简餐等，简约又健康。





酷暑中NON-COFFEE冰饮带动经济

今年韩国酷热纪录被连续刷新，NON-COFFEE冰饮的销售量相比去年大幅上升。比起咖啡，消费者们更愿意购买果汁饮料、冰柠檬茶等等冰饮，并且尽可能选择超大杯饮料。EDIYA咖啡店在韩拥有2300多家实体店，据收集到的销售数据显示：销售量最高的是NON-COFFEE冰饮，其中包括冰柠檬茶、热带果汁和其他茶类饮品。其中，忠清地区零售冰饮的销售增长率最高，相比去年增长了67%，位居全国首位。相反，因济州岛地区温度较低，其冰饮销售量为全韩国最低。