联合国安理会对北韩人道主义援助新指南

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美国当地时间8月6日，联合国安理会下属对北韩制裁委员会批准了对北韩人道主义援助新指南。在美国等国际社会保持对北韩最大限度制裁与施压的情况下，联合国安理会出台该指南，能否为美北无核化谈判注入动力，引起国际社会密切关注。





8月6日，联合国安理会批准了对北韩人道主义援助新指南。其内容大致为：联合国成员国、国际机构和非政府组织在向北韩提供人道主义援助以前，必须向安理会对北韩制裁委员会提交包括制裁豁免申请理由、援助物品解释、数量、运输过程、与援助有关的所有当事人名单、防止北韩以其他目的转用援助物品的措施等10项内容的详细文件。联合国安理会对北韩制裁委员会表示，今后将根据该指南尽快审批制裁豁免申请，力求加快医疗设备、药品、粮食等救援物资的送达速度。这是联合国安理会对北韩制裁委员会首次出台对北韩人道主义援助指南。过去，向北韩提供人道主义援助的各团体、机构必须事先与对北韩制裁委员会进行联系，并接受相关审查，但是程序相当复杂，审批时间较长。因此，该委员会此次为对北韩人道主义援助制定明确标准，简化审查程序、缩短审查时间，具有极大的意义。





据联合国发布的调查报告，由于北韩粮食短缺，在2500万北韩居民中约1000万人处于营养失调状态，25%以上的北韩儿童发育迟缓。在此情况下，北韩遭受严厉制裁，受援物资大幅减少，且送达时间较长而遭遇更大困难。但是联合国安理会对北韩制裁委员会此次出台对北韩人道主义援助新指南，且该指南草案由美国撰写。因此，国际社会将会扩大对北韩人道主义援助，并为重启美北无核化谈判提供了契机。









美国对缓和对北韩制裁持否定态度，但是此次决定放宽对北韩人道主义援助的尺度，因此韩国政府将加快对北韩援助的速度。今年以来，南北韩举行两次首脑会谈，双边关系破冰回暖，且开始进行多方面交流，但是韩国政府却没有重启对北韩人道主义援助。在国际社会加大对北韩制裁的局面下，如果韩国政府向北韩提供人道主义援助，有可能扰乱国际社会对北韩制裁的秩序。但是联合国安理会对北韩制裁委员会在美国主导下出台对北韩人道主义援助新指南，为韩国政府通过国际机构向北韩提供人道主义援助营造了良好条件。去年9月，韩国政府决定向世界粮食计划署和联合国教科文组织的母子保健、营养补充项目捐助800万美元，但是此后北韩接连发起挑衅，援助项目迫于舆论压力而搁置至今。进入今年后，南北韩举行首脑会谈，以改善双边关系、建立韩半岛和平机制；美国和北韩举行首脑会谈，以解决北韩核导问题，且联合国出台了对北韩人道主义援助新指南。如果韩国政府向联合国安理会对北韩制裁委员会提交相关文件，且文件获得批准，可向北韩提供人道主义援助。因此，韩国政府会慎重考虑这一问题。如果韩国政府与国际社会在短时间内向北韩提供人道主义援助，北韩的态度也会发生相当的变化。





美国哥伦比亚广播公司评价称，美国在人道主义问题上采取柔和姿态，向北韩伸出了橄榄枝。由于美国再三强调在北韩无核化取得实质性进展之前，仍将对北韩采取最大限度的制裁。因此，美国此次向北韩伸出象征和平的橄榄枝，放宽对北韩人道主义援助的尺度能否助推北韩无核化进程，引人关注。