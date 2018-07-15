2000年第一次南北韩国防部长会谈

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8月5日是南北韩首脑《4.27板门店宣言》发表第100天。在过去的100天里，南北韩通过多方面的交流，为韩半岛走向和平奠基铺路。特别是将重点放在缓和军事对峙上。





其实，南北韩通过2000年首次举行的双边国防部长会谈，为缓和韩半岛军事紧张状态迈出了第一步。2000年9月24日，北韩人民武力部部长金镒哲等北韩人民军代表团成员为出席南北韩国防部长会谈，越过了韩半岛军事分界线。这是北韩人民军领导班子首次越过军事分界线访问韩国，而在板门店韩方一侧迎接他们的是韩军代表团副团长金熙相中将。稍事寒暄后，金熙相中将同北韩人民军代表团13名成员一道乘坐韩国军用飞机前往举行会谈的济州岛，韩国国防部长官赵成台等韩军代表团成员亲临机场迎接。9月25日上午10点，双方代表团举行了历史性的第一次南北韩国防部长会谈。那一年6月，南北韩首脑发表《6.15共同宣言》，提高了人们对韩半岛和平统一的期待。因此，会谈的气氛非常融洽，且双方都提出了多项建议。韩方提议架设军事当局之间的直通热线电话、成立南北韩军事委员会、大规模兵力调动及军事演习事先通知对方等进行情报交流。北韩方面则提议禁止有碍于履行6.15共同宣言的军事行动、通过军事协议保障民间往来和交流合作。北韩方面则提议禁止有碍于履行《6.15共同宣言》的军事行动、通过军事协议保障民间往来和交流合作。如此这般，在6.15南北韩首脑会谈结束后时隔3个月举行的国防部长会谈中，双方为拟定防止战争的落实方案坦诚地交换了意见。会谈结束后，南北韩代表团成员们一道游览了济州岛内著名景点。改穿便服的南北韩代表团成员们一道观赏汉拿山美景、体验汽车熄火后会往上坡路滑行的鬼路、参观高丽时代“三别抄”部队抗争到底的“抗蒙遗迹”等，度过了轻松愉快的时间。第二天，南北韩代表团继续进行会谈并发表了联合新闻公报。在韩方代表团副团长金熙相发表的联合新闻公报中，含有以下协议事项。双方商定为履行《6.15南北共同宣言》作出共同努力，即努力缓和韩半岛军事紧张局势、消除战争危险、实现持久和平。协议的主要内容为允许各自施工人员、车辆和器材进入韩半岛非军事区各自一方，进行修复京义线铁路和铺设南北韩高速公路的工程，并保障他们的安全。为此，10月将召开工作会议，就具体的安全保障问题进行磋商。此外，依据停战协定开放南北韩铁公路连接区段周边的军事分界线和非军事区，并划定南北韩分别管辖的地带。9月26日，南北韩国防部长会谈发表联合新闻公报后，时任韩国总统金大中在总统府青瓦台会见了南北韩军事代表团。北韩代表团团长、人民武力部部长金镒哲在芳名录上留言道“为统一凝聚合力”，但是这句话未能付诸实现。北韩人民武力部部长金镒哲前来韩国以前，北韩要求我们嘱咐媒体不要公开金镒哲部长访韩事宜。原因是如果金镒哲部长访韩曝光，会给北韩居民带来相当的冲击。此外，北韩和韩国一样也想举行第二次南北韩国防部长会谈。北韩曾提议在白头山举行第一次南北韩国防部长会谈，然后顺理成章地在韩国举行第二次会谈。对此，韩国国防部长官赵成台要求北韩在平壤举行会谈。因为在平壤举行第一次南北韩国防部长会谈，北韩国防委员会委员长金正日不得不会见韩方代表团，且北韩媒体会进行相关报道。连金镒哲部长访韩都要求韩方保密的北韩怎会同意在平壤举行南北韩国防部长会谈呢？因此，北韩最终放弃在平壤举行第一次南北韩国防部长会谈。不论如何，南北韩商定同年11月在北韩举行第二次国防部长会谈，但是北韩出尔反尔，直至7年后才得以举行第二次南北韩国防部长会谈。据2007年南北韩首脑协议内容，同年11月在平壤举行了第二次南北韩国防部长会谈。会谈中，双方虽然签署关于南北韩关系发展与和平繁荣的协议书，但是长时间未能举行后续会谈。





2000年9月第一次国防部长会谈后，南北韩迄今共举行50多次军事会谈，为缓和军事紧张局势采取了多项措施。但是为建立南北韩军事信任与韩半岛和平机制，南北韩军方必须敞开心扉坦诚交谈，就悬而未决的军事问题达成一致意见。总之，第一次南北韩国防部长会谈为缓和韩半岛军事紧张带来了一大转机。因此，我们期待南北韩国防部长能在近期内再次举行会晤，讨论韩半岛持久和平问题。