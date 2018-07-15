三星3年间将在国内外投资180万亿韩元 国内投资额达130万亿韩元

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三星8日发表的投资计划大致上可分为以下三点来说明：第一，构建未来的增长基础。主要内容为3年间投资180万亿韩元，为4万人提供就业机会，积极发展包括人工智能和5G等在内的四大未来增长项目。第二，创新力量和专项技术的开放和共有，包括5年期间向1万名年轻人提供软件教育，为年轻人创业积极提供支援。第三是将为2500个中小企业提供援助，协助他们转换智能生产设施。





三星此次发表的投资计划也是一份投资、雇佣和相生合作计划，其关键词为“半导体”和“未来增长项目”。三星的投资计划包括原有主力项目的追加投资和新增长动力事业的新投资计划，打造了创造工作岗位和扩充未来增长项目基础的良性循环结构。目前韩国经济失去了增长力量，处于一路走低局面，而政府尚无行之有效的应对之策，三星发表投资计划为政府带来了推动经济发展的新力量。





最近，韩国经济处于沉滞局面，第二季度增长率环比仅增加0.7%，就业者增幅减至约10万人。政府扩大投入财政预算并降低利率，力图挽回经济颓势，但却无济于事。加上美中展开贸易战，韩国出口受挫，四面楚歌。在这种情况下，三星发表大规模投资计划可谓“久旱逢甘霖”，将为经济发展带来新力量。