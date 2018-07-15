郑东泳会见秋美爱、金秉准 讨论选举制度改革合作

ⓒYONHAP News

民主和平党代表郑东泳分别会见共同民主党代表秋美爱和自由韩国党非常对策委员长金秉准，希望能在选举制度改革问题上保持合作。





选举制度与各政党的利害关系息息相关，因而难以实现改革。选举制度改革之所以被再三提及是因为政党支持率与国会议席数出现较大的偏差。目前的选举制为小选举区制融合比例代表制，小选举区制由各选区得票第一的人当选，得票第二及以下的人全部落选，因此存在无法正确反映民意的争议，亟待改革，以正确反映民意。为此，政治圈大致提出了两种方案，一是所谓的“连动型比例代表制”，“连动型比例代表制”指的是以政党的支持率决定各党议席数，议席数不足的话再以比例代表补充。二是中大选区制，这是将现行选区范围扩大后，在一个大选区选出数人的方式。中央选举管理委员会曾于2015年向国会提交改革选举制度案，非常引人注目。该案将全国分为6个选区，每个区提交比例代表名簿，在国会300个席位范围内，以地区议员和比例代表议员2比1的比率构成国会。





无论以何种方式改革选举制度，都能提高小政党进军国会的可能，改善大政党独占席位的局面，从而形成国会多党制。这有可能破坏政治稳定，但也能缓和各大政党的对立。以目前情况来看，改革选举制度后，利将大于弊。民主和平党代表郑东泳积极提议改革选举制度，呼吁各党给予大力支持，选举制度是否能因而获得改善，尚有待观察。