导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朴胜赞(龙仁大学教授)





韩国人常说“忘记历史的民族就没有未来”，适逢8月15日韩国“光复节”，有请龙仁大学朴胜赞教授介绍韩国的光复节，以及韩国人的历史意识。





ⓒ KBS

南：您的主要工作是什么呢？

朴：我不仅是中国学系的教授，而且我还建立了一个“中国经济研究所”，专门从事对中国经济形势的研究，帮助韩中两国的企业进军对方市场。

南：能介绍一下你是怎样练就的一口流利的中文的吗？

朴：我觉得主要的秘诀就是“爱”，我从小就爱中国，喜欢中国文化，因此对学习中文我乐此不疲，现在也一样，中国是我灵魂的故乡，我一有时间就背着背包去中国，追寻我所学习的史书上的人文足迹，每当到了中国我就会觉得特别心安，就像回到故乡。

南：8月15号对韩国人来说是怎样一个意义深刻的日子？

朴：“光复节”才是真正意义上的韩国的国庆节，是韩国从被殖民了数十年之久的日本的手中独立的日子。





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南：韩国人对日本的看法是怎样的呢？

朴：还有一些韩国人至今仍然把日本看作是一个对立的国家，他们觉得，在任何国际比赛当中，输给其他国家可以接受，但是绝对不能输给日本。

南：韩国和日本在经济发展方面却是惊人的相似？

朴：韩日毕竟是邻邦，日本是亚洲经济发展最快的国家，韩国人对日本经济发展的秘诀进行了详尽的研究，并学习他们先进的经验，历史是历史，经济是经济，任何一个国家，让老百姓过好日子比什么都重要。