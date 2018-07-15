三星将在未来3年间投资180万亿韩元

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三星电子8日公布了大规模投资计划，主要内容包括将在3年间投资180万亿韩元，直接雇佣4万名员工。三星电子称，为实现可持续发展、刺激经济以及创造工作岗位，决定扩大投资和雇佣员工规模，并重点培育新发展产业。

三星当天公布的投资计划可分为三大部分：第一，构建面向未来的发展基础；第二，开放和共享创新力量和秘诀；第三，扩大共生合作。首先，为了构建面向未来的发展基础，三星决定在3年间共投资180万亿韩元，直接雇佣4万人，重点培育四大未来增长项目，并积极投资基础科学领域。作为开放和共享创新力量和秘诀的方案，三星将在5年间对1万名青年进行软件教育并对新兴公司予以支持。在扩大共生合作方面，三星提出了支持智能工厂、扩大支持合作公司项目等计划。





三星180万亿韩元投资的对象领域包括半导体、显示器、人工智能、生物和5G等第四次工业革命相关产业。半导体是三星电子目前的核心项目。三星认为，半导体存储器将在第四次工业革命中发挥核心作用，因而决定大力投资半导体领域。同时，三星还将扩大针对人工智能、5G、电气装置零部件等第四次工业革命核心技术领域的投资，大幅加强研究力量。三星电子副会长李在镕强调，应积极开发三星独家拥有的新技术。人工智能、生物、5G和电气装置是三星重点培育的四大未来增长项目，也就是说，三星投资计划的关键词可概括为“半导体”和“未来增长项目”。





目前韩国经济停滞不前，韩国政府也尚无行之有效的应对之策。今年第二季度，韩国经济环比仅增长0.7%，就业人口增幅维持在10万人左右，同时韩国银行基准利率调控举步维艰，政府扩大财政投入受限，加之美中展开贸易战，对外环境十分艰难。在此背景下，三星公布上述投资计划具有深刻意义。三星此轮投资计划创单一企业集团最大投资规模。三星计划新雇佣员工的规模也较往年翻番，尤其是将把72%的投资额投入到国内，预计将带来创造70万个工作岗位的效果，这将为停滞不前的韩国经济带来动力。