喝牛奶最容易犯的4大错误

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牛奶是我们日常生活中经常饮用的饮品，也是补充营养、保障健康的好伙伴，但是喝牛奶也是有误区的。

在牛奶中加米汤、稀饭。这是错误的，﻿不少人觉得在牛奶中加米汤、稀饭可以使营养互补，但是，这种做法很不科学。这是因为米汤和稀饭主要以淀粉为主。而牛奶中含有维生素A，淀粉中的脂肪氧化酶会破坏维生素A。因此，如果不得不加米汤稀饭的话，要将两者分开食用。

牛奶越浓就越好？这也是不对的。不少人觉得新鲜牛奶太淡，就在其中加奶粉。但是，牛奶的浓淡应该与年龄成正比，其浓度要按月龄逐渐递增。如果常喝太浓的牛奶，婴幼儿会出现腹泻、便秘、食欲不振的情况，甚至拒食，长时间后，就会影响体重，甚至会造成急性出血性小肠炎。

牛奶一定要煮沸？是错的。一般来说，牛奶消毒的温度要求并不高，70℃时用3分钟，60℃时用6分钟就可以了。如果煮沸，温度达到100℃，那么牛奶中的乳糖就会出现焦化，而焦糖可诱发癌症。另外，煮沸后的牛奶中的钙会出现磷酸沉淀，使牛奶的营养价值降低。

加糖越多就越好？也是错的。﻿牛奶加糖必须要定量，一般是每100毫升牛奶加5～8克糖。比如，对于婴幼儿来说，加糖过多不利于婴幼儿的生长发育。过多的糖进入婴儿体内，会将水分滞留在身体中，导致肌肉和皮下组织变得松软无力。这样的婴儿看起来很胖，但身体的抵抗力很差，医学上称之为“泥膏型”体形。那什么时候加糖呢？部分人把糖与牛奶加在一起加热，那么，牛奶中的赖氨酸就会与糖在高温下（80℃-100℃）产生反应，生成糖基赖氨酸这种有害物质。这种物质不会被人体吸收，还会危害健康。所以，先把牛奶晾到温热（40℃～50℃）时，再将糖放入牛奶中溶解才是正确的。

那么怎样才能喝好牛奶呢？

首先，牛奶不能空腹的时候喝，会造成营养流失，不易吸收，还对胃不好。

第二， 袋奶应该加热。牛奶中的细菌的繁殖是比较迅速的，因此在喝袋装的牛奶的时候最好是加热一下，减少细菌的危害。第三，牛奶最好和香菇，芹菜，银耳等一起食用，这样营养价值比较好。而不能和浓茶，柿子等会和牛奶发生反应的食物一起吃。而且不要和药一起服用。

第四，最好是在早晚的时候喝牛奶。早上可以补充能量，精力充足，晚上可以加强睡眠等。





（文中窍门来自月圆圆听友）