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韩国自6.25韩国战争后，人口开始激增，1960年总人口近2500万，一直这样下去的话，韩国人口会暴增。由于当时的生活水平低，国民生产总值不到100美元，于是政府果断设立计划生育协会，开始在举国上下实行计划生育。上世纪6、70年代的计划生育可以说是节育运动，为了抑制人口剧增，鼓励人们少生子女，以当时的计划生育标语与口号可见一斑，如“多生受苦，少生优育”、“不分性别，两个孩子恰恰好”等等。到了70年代，政府根据各地情况，还分配各地的节育手术目标人数，移动手术车辆还会访问偏远地区，给居民免费进行结扎手术，并向接受手术的家庭提供优先入住公共住宅的优惠等。在政府的推动下，计划生育政策迅速见效，妇女的人均生产人数从70年代的4.5人减少到80年代的2.8人。在80年代，在电视上还可以看到鼓励家庭只生一个孩子的公益广告。政府的计划生育政策到90年代后期才告停止，因为出生率已跌至1.6人。





2017年韩国的出生率为1.05人，年新生儿人数是35万8000人，创历史新低。尤其今年5月的新生儿人数是2万7900人，与去年同期相比减少7.9%，这是自2015年12月以来连续第30个月减少，而且新生儿人数低于3万人也是1981年统计新生儿人数以来的第一次。





对于韩国来讲，低生育率是刻不容缓的社会问题，如果出生率继续下降，将导致劳动力不足，这样经济活动人口会跟着减少，老年人的赡养问题会日益加剧，有碍于整个社会的发展，因此政府从2000年起大力推进生育奖励政策，很多地方政府向生产婴儿的家庭提供生育补贴、电费打折等优惠。政府几乎每年都会拿出奖励生育政策，本月初，低生育率老龄社会委员会公布了“建立工作与养育平衡的幸福国家核心对策”，重点在于减轻生育负担，提高生活质量。为此，政府将减免1岁以下婴儿的门诊医疗费。目前针对月收入在442万韩元以下家庭提供的婴幼儿照管服务将扩大到月收入在553万韩元以下家庭。有8周岁以下子女的父母在最长两年的时间里，在不影响工资的情况下，每天可以缩短1小时的工作时间。如果父母双方都申请产假，向男方提供的基本工资上限从目前的200万韩元提升到250万韩元。政府为此将投入9000亿韩元的预算，使各项措施顺利推行。