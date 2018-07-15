An Jae-Wook

生日：1971年9月12日

身高：176cm

体重：65kg

血型：A型

出生地：首尔

学历：延世大学社会福祉系 硕士（休学中）





演员兼歌手安在旭出生于韩国首尔城北区敦岩洞。1994年，参加了MBC第23届公采演员培训班。1995年，凭借出演MBC光复50周年特辑剧《战争与爱情》获得第32届韩国百想艺术大赏电视类奖项最佳新人男演员奖。1998年，凭借爱情喜剧片《我爱上朋友的姐姐》获得第19届韩国电影青龙奖最佳新人男演员奖。1997年与崔真实、车仁表一起主演的连续剧《星梦奇缘》获得收视狂潮，并出口至其他亚洲国家，安在旭成为韩流走出国门的先驱者。2004年，凭借爱情喜剧《Oh！必胜奉顺英》获得KBS演技大赏最优秀演技男演员奖。在家庭方面，

2015年6月1日，安在旭在Banyan Tree Club & Spa Seoul酒店内迎娶了音乐剧演员崔贤珠，目前二人膝下育有一女。





代表作：

1995年 连续剧《战争与爱情》

1997年 连续剧《星梦奇缘》

1999年 连续剧《泡沫爱情》

2000年 连续剧《妈妈呀，姐姐呀》

2001年 连续剧《白领公寓》

2003年 连续剧《仙女和骗子》

2004年 连续剧《天生缘分》

2004年 连续剧《Oh！必胜奉顺英》

2006年 连续剧《再见先生》

2011年 连续剧《光与影》