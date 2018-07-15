iKON新专辑大玩“暗系性感” 横扫国内外榜单

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本月2日，iKON发行全新专辑《NEW KIDS : CONTINUE》回归歌坛。主打歌《Killing Me》的MV也同新歌音源同时公开。

iKON于今年一月发行的人气歌曲《曾经爱过》曾经创下蝉联43天音源榜单冠军的记录，距离此次回归仅时隔7个月之久。新专辑中，iKON尝试了全新的风格。

新专辑主打歌《Killing Me》是一首旋律简洁、节奏强烈的歌曲，讲述的是本以为可以若无其事地翻过离别的篇章，却未曾料到伤痛依旧深刻的失恋男子的内心。iKON成员用复古式的唱法，将歌词所传达的悲伤情感表现得淋漓尽致。

与以往充满freestyle的歌曲舞蹈不同，新歌则展现出iKON成员整齐划一的群舞实力。双手紧握颈部、用力波动盆骨等动作，也展现出iKON越发成熟的男性魅力。MV的色调也采用阴影和冷色系，打造出独具iKON特色的“暗系性感”。

新专辑发行后，除了在国内获得关注外，在海外地区也火爆依旧。新专辑在日本、印度、俄罗斯、新加坡等24个国家和地区的iTunes相关榜单中斩获冠军，在中国酷狗音乐网站中，发行后立即登顶K-POP新歌榜单，并蝉联冠军一周之久。

本月18日，iKON将在首尔举行名为“iKON 2018 CONTINUE TOUR”的演唱会，并以此为起点，开启新一轮世界巡演，之后还将在台北、曼谷、新加坡、马尼拉、香港等海外城市热力开唱。