Red Velvet施展“Summer Magic” 新歌《Power Up》占领榜单冠军

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Red Velvet于本月6日发行其第2张夏日专辑《Summer Magic》回归歌坛。

新专辑中，包括主打歌《Power Up》共收录了6首新歌，以及一首Bonus Track《Bad Boy》英文版，整张专辑集中展现Red Velvet独有的清爽活泼的一面，成为名副其实的“消暑”音乐。

主打歌《Power Up》是一首律动感十足的快节奏流行舞曲。歌词表达了尽情玩乐充电之后，也可全情投入工作的内容，也在暑假时节，让听者对于度假出发时的瞬间充满心动。

继去年发行人气夏季歌曲《Red Flavor》后，大众对于Red Velvet此次全新夏季专辑充满期待。新专辑并未让大众失望，发行后立即登顶国内各家音源网站，并一直保持冠军优势。专辑销量也在国内主要专辑销售网站中排名第1。

一向有着强大的海外粉丝群的Red Velvet，此次新专辑自然也获得了海外歌迷的追捧。新专辑在瑞士、芬兰、希腊、土耳其、巴西、阿根廷、印度、新加坡、马来西亚、泰国等全球28个国家和地区的iTunes综合专辑榜单中排名第1，在中国虾米音乐综合榜单中成为冠军。

本月10日，Red Velvet通过KBS《音乐银行》节目开始回归打歌首秀，随即展现繁忙的新一轮打歌活动。