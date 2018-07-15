MAMAMOO新专辑活动结束 成就国际级夏季女神

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MAMAMOO新歌《Egotistic》打歌活动日前成功结束。自新专辑7月16日发行后，成员通过打歌节目等，在炎炎夏日为歌迷带来有着“以热制热”效果的火热的演出，成为另类“Summer Queen”。

本轮回归活动，MAMAMOO也在各个方面均收获了漂亮的成绩单。主打歌《Egotistic》发行后随即登顶多家音源榜单，使得MAMAMOO出道以来发行的8张专辑主打歌均称为热门歌曲。

MAMAMOO新专辑在海外地区也获得了超高关注，反响十分热烈。《Red Moon》在中国香港、台湾，以及新加坡、越南等地区和国家的iTunes榜单中斩获冠军，同时在中国QQ音乐“韩流音乐榜”中排名第一。在韩流音乐“新标杆”Billboard中也创造了不错的成绩，专辑在世界专辑榜中最高上升到第4位，同时进入了目前明星们均看重的“Social 50”排行榜中。

此外，凭借新专辑的发行，MAMAMOO成员也成为综艺节目以及广告的新宠。

MAMAMOO将于本月18日、19日，在首尔举行单独演唱会。