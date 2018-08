SEVENTEEN结束新专辑宣传活动 成功举办歌迷活动“Oh My Day！”

ⓒ YONHAP News

SEVENTEEN为纪念第5张迷你专辑《YOU MAKE MY DAY》回归活动圆满结束,本月5日在明洞某百货公司举行名为“SEVENTEEN Special GV - Oh My Day!”活动,与歌迷与歌迷共度难忘时光。

SEVENTEEN新专辑《YOU MAKE MY DAY》是团队推出的清凉感十足的夏季专辑,发行后备受歌迷追捧,主打歌《怎么办》获得了包括《音乐银行》在内的3个打歌节目的冠军,并在各家音源榜单都取得了不错排名。为报答歌迷对自己的支持,因此SEVENTEEN决定举行此次特别的歌迷会。

早在今年2月,SEVENTEEN就曾举办过同样主题的歌迷会“SEVENTEEN Special GV - #993”,当时,成员们是以导演的角色出现在活动中,与歌迷共聚。而此次成员们则是化身为13名演员,在设置好的红毯中,进行了拍照纪念活动。并分享了主打歌《怎么办》MV的拍摄花絮,气氛十分活跃。

随后,歌迷会中还安排了感性环节。成员们与歌迷共同回忆SEVENTEEN曾经走过的日子,回想了每一个与歌迷共同打造的幸福瞬间,让歌迷感动不已。

在歌迷会结束时,SEVENTEEN成员感言称:“能通过GV活动与歌迷相聚十分开心,还一起回想了那么多的幸福时刻。正是因为有了歌迷,才能做音乐,希望今后也能一直在一起。”

目前,SEVENTEEN虽结束了打歌活动,但依旧会出现在其他音乐等各类综艺节目中,与观众见面。