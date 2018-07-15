胜利首个个唱圆满落幕





BIGBANG成员胜利的单独演唱会“SEUNGRI 2018 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] in SEOUL”本月4日、5日成功举行。两场演唱会均座无虚席。之后，胜利还将前往大邱、釜山继续热力开唱。

本次演唱会是胜利时隔10年再次体验全国巡演的感觉。胜利上一次举行全国巡演，是随BIGBANG在2008年举行的“GLOBAL WARNING TOUR”。而此次演唱会，也是胜利首次举行单独演唱会。大邱演唱会将于15日举行，釜山演唱会则将在19日上演。值得一提的是，此次演唱会原本只计划在首尔举办，因歌迷强烈要求，才加开了大邱、釜山两场。

胜利在演唱会开场后表示：“作为BIGBANG成员，我开过500多场演唱会，但今天我特别紧张，但看到台下座无虚席，我也有了力量，非常感谢大家。”听到这里，歌迷们也都用力挥舞BIGBANG荧光棒，并大喊胜利本名“李昇炫”，气氛十分热烈。

胜利表示：“开唱前我还在担心，唱这么多solo歌曲会不会冷场，但看到大家的热情，我要考虑在大邱和釜山演唱会上，长更多的solo歌了。希望大家在剩下的暑假里，能让我陪伴你们。”

演唱会中，胜利也为歌迷带来了十分精彩的DJ舞台，现场热情也一度爆棚。