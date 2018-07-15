与泫雅恋情公开 E'Dawn演艺通告受影响

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PENTAGON成员E'Dawn将缺席国内歌迷会成立仪式以及即将进行的日本行程。

8日，E'Dawn经纪公司CUBE娱乐在PENTAGON官方歌迷会网站中发表公开帖表示：“非常感谢大家一直以来对PENTAGON的支持。PENTAGON成员E'Dawn因公司内部原因，将不得以缺席于8月18日举行的歌迷会以及稍后进行的日本所有演艺通告。在此表示深深的歉意，敬请谅解。”CUBE方面同一天也承认，E'Dawn将缺席11日决定的PENTAGON官方歌迷会成立仪式。

本月2日，泫雅及E'Dawn爆出恋爱传闻，当时CUBE方面第一时间回应称“毫无事实根据”。但稍后，泫雅和E'Dawn本人，亲自通过某媒体公开承认了已经开始了2年的恋情，掀起不小风波。3日两人以Triple H的身份参加《音乐银行》节目后，便中断了所有既定日程，使得Triple H新歌打歌计划被迫提早结束。

此次E'Dawn缺席PENTAGON通告，CUBE方面虽极力称是“公司内部原因”，但外界均认定与恋情公开不无关系。