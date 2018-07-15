Wanna One出道1周年 成员与粉丝亲密互动

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通过《Produce 101》第2季出道的组合Wanna One日前迎来出道1周年纪念日，成员们为歌迷准备了惊喜大礼。

Wanna One本月7日在首尔上岩洞某咖啡厅为歌迷举办了特别感恩活动，按照先来后到的顺序，选出365名幸运歌迷，亲自向其赠送饮品。Wanna One经纪公司提前通过官方社交网站平台公布了这一消息，活动当天，咖啡厅便被大批前来的Wanna One的歌迷围得水泄不通。

Wanna One成员通过此次特别感恩活动，直接回报歌迷一年以来的支持与厚爱，别有一番意义。成员通过Wanna One官方社交账号表示：“正是有了各位歌迷的陪伴，Wanna One的这1年才如此特别，如此幸福，我们彼此都要像现在这样一起走下去。谢谢，爱你们”，向歌迷表达了感谢之情。

Wanna One歌迷也用特别的方式，向偶像表达了爱意。当天，Wanna One所有歌迷集体发力，让“Wanna One我爱你”成为韩国各大门户网站的搜索热词，还在地铁站等地刊载户外广告，庆祝偶像成立1周年。除此之外，还在各大音源网站集中播放Wanna One歌曲，排名大幅逆袭。