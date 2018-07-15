朝野决定完全废除国会特殊活动费

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朝野之所以决定废除国会特殊活动费是因为舆论强烈谴责相关预算存在不透明问题。特殊活动费是根据相关工作的特点提供的费用。使用特殊活动费预算时可不提交收据，这是与其他预算不同的地方。也就是说，领取特殊活动费的人可以随意使用这笔钱而不必进行报销。鉴于此，特殊活动费一直被称为“第二工资”等。





目前， 国会向国会议长、国会各常任委员会委员长以及朝野国会代表等提供特殊活动费，但从未公开领取人员、明确规模和明细等内容。据悉，国会每月向朝野交涉团体3名国会代表提供4000万或2000万韩元的费用，向18名常任委员会委员长提供600万韩元。此外，还向拥有交涉团体的政党每月或每会期提供“政策支援费”、“团体活动费”等特殊活动费。另外，国会还为国会议长团出访活动提供相当数目的特殊活动费。各常任委员会首席专家、国会办事处、各非常设特别委员会委员长也领取特殊活动费。今年，整体特殊活动费规模仍高达60余亿韩元。国会废除特殊活动费是否会影响其他政府部门和国家机构的特殊活动费，引人关注。





另外，针对市民团体向法院提起诉讼，要求国会公开特殊活动费使用情况，法院本月7日裁定原告部分胜诉，要求国会公开2016年度特殊活动费明细。