北韩劳动者代表团结束访韩返回北韩

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来韩参加劳动者统一足球赛的北韩代表团12日结束访韩，返回北韩。这是南北韩2015年10月在平壤举行劳动者统一足球赛后时隔3年再次举行这一赛事，北韩代表团自2007年参加在庆尚南道昌原举行的比赛后，此次是时隔11年再度来韩参加比赛。





由北韩朝鲜职业总同盟委员长周永吉（音）等64人组成的北韩代表团10日抵达首尔。在三天两夜的访韩期间，他们在首尔参加了各种活动，包括劳动者团体代表会议以及产业和地区聚会等，就劳动领域交流方案进行了讨论。南北韩劳动者统一足球赛于11日下午4时在首尔上岩世界杯体育场举行，3万多名观众到现场观看比赛。





这是南北韩首脑发表《4.27板门店宣言》后，双方首次进行民间交流，因此尤为引人关注。劳动界期待此次活动能为南北韩民间交流提供契机。北韩朝鲜职业总同盟、韩国劳总和民主劳总三个南北韩劳动团体还共同发表了协议书。南北韩劳动团体在协议书中表示，将以发表《10.4宣言》11周年为契机举行第二次祖国统一南北韩劳动者会议，并将《板门店宣言》纳入纲领。此外，双方还决定每年定期举行南北韩劳动者代表会议。