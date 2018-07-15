家具产业的“弄潮儿”——韩国“Lasomme”公司

ⓒ Lasomme

韩国创新企业往往会为产业发展带来一些新的想法，从而推动全球经济的变化。今天节目里，我们要带领大家走进韩国“Lasomme”公司，这是一个结合了美学和实用性的创新家具品牌。让我们与公司首席执行官金载均（音译：김재균）先生一道，聊一聊他们公司的创新理念。





金载均先生在首尔国立大学商学院学习，后作为交换生在法国首都巴黎学习。在伦敦，他曾在世界三大咨询公司之一贝恩公司工作。后来，他创建了一家投资纽约的风投公司。2014年，他成立了韩国“Lasomme”公司。在欧洲生活期间，他关注实用的家具。他还看到外国风险投资公司大幅降低零售利润率。他有信心制作出实用美观且价格低廉的家具，他的想法受到了一些人的欢迎，其中包括曾在贝恩公司与他合作过的顾问李相美（音译：이상미），她曾在旧金山做模特，曾在Google公司负责在线营销，曾在浦项科技大学工程学院作为研究材料的研究员。他们的职业生涯在家具行业可能被认为是非凡的，他们一起提出了独特的设计体系。





设计师并不是定期在公司工作，韩国“Lasomme”公司聘请的设计师可以为特定产品创建优化设计，这就是公司如何生产多样化和创造性设计的方法。它还通过探索世界各地，寻找具有高技术技能和低生产成本的工厂，以创新的方式生产产品。事实证明，韩国“Lasomme”公司的业务战略在市场上取得了成功。





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侧桌具有精致的设计和功能，在市场上发布后成为畅销产品。韩国“Lasomme”公司的第二款畅销产品是梳妆台。梳妆台的支腿是可拆卸的，轮子安装在托盘的侧面可以用作托架。托盘内部的存储空间以及腿部可以展开成为站立式梳妆台。金载均先生还介绍了另一款非同凡响的产品。





韩国“Lasomme”公司首次在韩国推出混合泡沫床垫，混合泡沫床垫结合了不同材料的优点。基于全面的数据分析，韩国“Lasomme”公司与国内外的大学和行业合作，坚持不懈地研发床垫。最后，它生产出一种具有耐久性和抗菌性能的床垫。新产品有四层不同的材料：顶部是有气孔的天然乳胶，第二层是有记忆功能的泡沫，第三层是有防霉和抗菌性能的椰子泡沫，以及具有良好绝缘性的硬质泡沫底层。这是一个理想的床垫，凉爽、舒适，并沿着其自然曲线支撑脊柱。韩国“Lasomme”公司用创新和努力在家具行业闯出了一片天地，为消费者提供了完美的客户体验，日益成为韩国家具行业的领军品牌。





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