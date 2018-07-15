韩国纯网络银行限制改革

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韩国纯网络银行已经推出一年了，相关迹象表明，网上银行的法规已经出现松动。8月7日，韩国总统文在寅呼吁改革纯网络银行限制，促进创新产业增长，这成为政府新的经济政策目标。纯网络银行快速简便的交易为金融行业带来了新的变化，吸引了大批用户。然而，从法规的角度来看，纯网络银行并未在市场上形成大趋势，如果放松管制的话，未来是否有助于推动其增长呢？今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊以上的话题。





为了全面振兴纯网络银行和国家金融科技行业，金融服务委员会主席崔钟球（音译：최종구）先生提出了放宽现行限制企业拥有银行股的规定。一直倡导将企业资本和金融资本分离的金融监督院院长尹硕宪（音译：윤석헌）先生最近也提出有必要重新审视有关纯网络银行的规定。文在寅总统表示，需要并且应该维护这些规定，但为了发展纯网络银行，有必要考虑其他选择，应该给纯网络银行更大的发展空间。在总统讲话之后，在纯网络银行的大环境下，国会将迅速通过关于银行和企业分离改革的法律。





韩国金融业的基本原则之一是限制企业拥有韩国银行的大量股权。银行和企业的分离旨在阻止大公司利用其控制权在银行中使用资金。然而，最近，政府和政界强烈要求放宽对纯网络银行的监管。他们解释说，放松银行所有权规定将拉动信息技术公司的更多投资，刺激相关产业的发展，包括金融科技等，同时创造就业机会，形成良性循环。由于纯网络银行初步取得成功，政府对其未来充满信心。





客户体验是纯网络银行成功的关键词，它吸引用户的是能够提供便捷的服务。截至今年3月底，K银行吸引了70万客户。另一家纯网络银行Kakao Bank更取得了非常惊人的成绩。得益于韩国最受欢迎的智能手机应用程序“Kakao Talk”，它已拥有多达567万用户。值得一提的是，银行在一年内吸引了大量新开账户。此外，K银行和Kakao Bank分别吸引了价值超过1万亿韩元和近5万亿韩元的存款，并分别发放了8500亿韩元和4.6万亿韩元的贷款。截至6月底，仅Kakao bank吸引的存款和贷款总额超过10万亿韩元。仅从数据来看，这两家银行在过去一年内的表现相当不错。





两家纯网络银行K银行和Kakao Bank的用户无需上传金融认证证书即可登录，无需访问实体银行即可获得贷款，享受比其他银行更低的费用，他们可以通过智能手机轻松处理这些事情。毫无疑问，自去年成立以来，网上银行吸引了大量客户。他们挑战传统银行，这些银行引入了简单的登录系统并降低了收费标准。纯网络银行改善了手机银行业务，实现价格优势，给当地银行业带来所谓的“鲶鱼效应”，在整个银行业刮起了风暴。





纯网络银行需要大量资金来扩展业务，例如，通过提供中低利率贷款，所以他们需要筹集资金，但因银企分离限制阻碍了纯网络银行的融资能力。根据《银行法》，企业不能持有银行10％以上的股份，投票权最高限于4％。





纯网络银行表示，即使他们希望扩大业务，也无法增加资本。作为韩国第一家纯网络银行的K银行实际上不得不停止贷款，因为它未能获得足够的资金支持。作为K银行和Kakao Bank的最大股东，KT公司和Kakao公司发现，由于他们的股权限制在10％左右，很难为银行增资发行股票。出于这个原因，金融当局已向国会提交了关于放宽对纯网络银行限制的法案。但是有许多人持有不同的观点。





放松管制的支持者引用了中国和美国的例子，而反对者，包括金融部门的民间团体和工会，他们表示，韩国的金融环境与这些国家的金融环境不同。他们指出，韩国家族企业集团的结构仍然保持不变，并声称放宽银行和企业分离的限制可能会促使企业资本利用银行储备作为私人产业的保险。他们认为，在法规限制放宽之前，大公司的产业结构应该首先得到改变。他们还建议纯网络银行接受其他公司的投资，而不仅仅是来自其主要股东的投资。他们所说的是，有必要继续禁止企业拥有过多的银行控股权。





反对者担心，当法规得到放宽时，大公司可能会将银行作为自己的私人资金来源。他们还指出，从互联网的性质来看，纯网络银行对创造就业机会没有产生很大影响，并且未能引入创新的金融科技服务，如人工智能或基于人工智能的信用评估体系。也就是说，分离银行和企业的原则，包括国家金融政策的基础，不应仅仅是为拉动纯网络银行的发展而服务的。





但是，政府推动放松对金融部门的管制，促使国会讨论特别法，预计国会将加快放宽对纯网络银行限制的进程。纯网络银行应该继续设计增强客户体验的方法，并不断提供创新服务，实现更大的发展。