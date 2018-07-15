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“南北韩离散家属团聚”

近日，南北韩红十字协会最终确定了参加南北韩离散家属团聚活动的人员，分别为韩国93人，北韩88人。这次团聚活动将于20日至26日分两次举行。20日至22日为韩方人员访北，24日至26日为北韩人员访韩。这次最终参与团聚活动的人员数量并没有达到原有的计划数目，原有计划为双方各100人，因为很多人都已经是高龄，行动相当不方便，所以很多人不得不遗憾放弃。南北韩参加人员中，未满80岁的人仅有33人，其余均为80岁以上。而按家庭关系来看，父子、祖孙为3人，兄弟姐妹为61人，剩余为叔侄关系或更远。南北双方均没有夫妻团聚。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“之前有很多人因为名额不足没选上去与家人团聚，那个时候就感觉很遗憾，这次听说连100人都没满，感觉更遗憾了。”还有网友说：“现在感觉‘家人团聚’这个词也听不了多久了。”也有很多网友留言道：“希望能够早些统一，让这些人可以一起度过余生。”





“起火的宝马车（BMW）”

在韩国，今年已经有超过30辆以上的宝马车起火了。甚至在上个月，出现了连续五天每天都有宝马车起火的事故。虽然宝马公司决定召回10.6万辆宝马车，对这些车辆进行安全检查并更换相关零配件，但经过安全检测的宝马车仍然出现了起火现象，让人们对宝马车本身的质量产生怀疑。本月5日，韩国国土交通部对检修车辆进行检查的相关人员进行传唤调查。如果这次检修不是工作人员的疏忽，而是检修的流程有问题的话，那么事情就会变得非常复杂。宝马公司单方面告知国土部，这次事故为工作人员的“疏忽”造成。而最大的问题是，宝马车起火事故只在韩国发生，起火原因至今没有明确的定论。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“宝马车只在韩国起火是一个比较大的问题，真的无法理解。”还有网友说：“感觉连宝马公司都不知道原因，问题比较严重。”也有网友说：“那种惩罚式的赔偿，我们也要实施。”





“金鱿鱼”

近年来，韩国的鱿鱼捕获量出现大幅度的下滑，去年的远海捕获量为4.6万吨，只有2015年的31%，近海捕获量也仅有8.7万吨，是1990年以来最低的一次。海鲜产量的减少也让鱿鱼价格出现大幅度的上涨，鱿鱼甚至被称为“金鱿鱼”。鱿鱼的年平均批发价格从2016年的4577韩元上涨到去年的6295韩元，今年已经涨到了8410韩元，几乎上涨到了原来的两倍。为了解决这些问题，韩国海洋水产部将今年的海外渔场调查项目范围确定为东南太平洋，并派出了两艘调查船探索美洲赤鱿捕捞区。东南太平洋是鱿鱼资源尤为丰富的海域，主要以美洲赤鱿为主。韩国政府从2017年就投入了242亿韩元，对32个海域进行了资源调查，并发掘了10个捕捞渔场，每年可以提供47万吨的远海产量。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“以后不只是鱿鱼，如果地球继续变暖，我们以后吃海鲜的方式都将会改变。”还有网友说：“如果捕不到鱿鱼，吃别的不就好了吗？”也有网友说：“地球变暖、生态系统遭破坏，真的很担心这个地球会变成什么样。”