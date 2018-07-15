韩国举行“日军慰安妇受害者纪念日”活动

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8月14日是“世界日军慰安妇受害者纪念日”，这一天是1991年去世的日军慰安妇受害者金鹤淳首次对本人的受害情况公开作证之日。2012年，第11届亚洲团结会议将8月14日指定为“慰安妇受害者纪念日”，此前在韩国，一直以民间团体为主举行纪念活动。今年，韩国政府正式将这一天列为国家纪念日，并由政府主办举行首次纪念活动。





值得一提的是，在今年举行纪念活动之前，日军慰安妇问题研究所正式成立，从而加深了意义。在韩国女性人权振兴院内设立的日军慰安妇问题研究所10日举行了挂牌仪式，研究所将对慰安妇受害者问题有关研究工作提供支援，并对相关记录和研究结果立案存档。主要工作为，对国内外存在的记录进行调查和收集，并将其中具有保存价值的资料列为国家记录，进行妥善保管。





目前最引人关注的一项是相关国家记录的申遗工作。2013年至2014年，共有3185件记录被列为国家记录，包括受害者证词、记者会和集会等视频记录，军票、刀剑和钢盔等日军遗物，还有受害者徽章、慰安所模型、受害者灵柩和追悼碑等等。这项申遗工作由韩国、中国大陆和台湾等9个国家和地区共同进行，然而，在日本政府有组织性的阻挠和积极的外交活动下，联合国教科文组织去年10月对此做出保留申遗决定，希望相关国家通过对话解决问题。随着韩国政府正式将“日军慰安妇受害者纪念日”列为国家纪念日并举行首次纪念活动，将为申遗工作带来力量。