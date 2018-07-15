第3次南北韩首脑会谈或于9月10日以后举行

ⓒKBS News

在目前美北无核化谈判陷入僵局的情况下，第3次南北韩首脑会谈是否能为美北谈判找到突破口，成为各方关注的焦点。





13日，南北韩举行了高级别会谈，双方就9月中旬以前在平壤举行南北韩首脑会谈达成了协议，但并未决定会谈的具体日程。这是因为目前美北关系停滞不前，南北韩也难以骤下定论，需视美北协商进展情况确定具体议题等事宜。由此可知，此次南北韩首脑会谈非常重要，美北可能会因此次会谈而举行第2次首脑会谈，但北韩也有可能借此疏远韩美关系。





第3次南北韩首脑会谈将在美北谈判陷入僵局的情况下，在联合国大会开幕前举行，这是文在寅总统从中担任“协调者”和“推动者”的重要时机。文在寅总统需要说服北韩，申报核设施及允许核查等采取无核化的具体措施，同时也需同美国商讨在今年内发表《终战宣言》的有关问题。





南北韩若在9月中旬以前成功举行会谈，将是韩国总统时隔11年首次访问平壤。此前，南北韩在4.27首次首脑会谈中，就今年秋天在平壤举行会谈达成了协议。以目前的情况来看，会谈可能在9月11日至14日之间举行。此外，联合国大会将于9月下旬举行，有分析认为，南北韩首脑有可能同时出席联合国大会。如果在文在寅总统的说服下，南北韩首脑同时出席联合国大会，将再次为南北韩关系带来划时代性的转机。