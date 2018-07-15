韩国现代汽车进军巴西仅6年 销量突破100万辆

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韩国现代汽车进军巴西仅6年，生产与销售即突破100万辆，取得了非常傲人的成绩。





一般来说，进军巴西的其他外国汽车公司销量突破100万辆约需要11至20年的时间，例如，雷诺和菲亚特耗时11年，本田、丰田和大众耗时15年，通用和福特则花费了20年的时间。与这些公司相比，现代汽车销量突破100万辆仅用时一半。





位于圣保罗州皮拉西卡巴市的现代汽车巴西工厂于2012年竣工，10月开始生产小型车“HB20”，“HB20”外形优美，质量优异，在当地掀起了新风潮，深受消费者欢迎，因此在短时间内创下销量突破100万辆纪录。业界认为，现代汽车创下辉煌业绩的原因之一是公司成功推行了当地化战略。小型车“HB20”和小型SUV“克雷塔”等迎合了当地消费者的需求。巴西公路宽度较窄，经常堵车，现代汽车推出小型车“HB20”和小型SUV正中需求，因此深受消费者青睐。现代汽车方面表示，在汽车款式、消费者服务以及汽车性能等方面实现了革命性变化，从而让现代成为最受当地消费者欢迎的汽车品牌。





现代汽车在巴西市场深获消费者信任，去年在巴西市场所占的份额超过9%。今年6月，现代汽车已着手在巴西增建工厂，准备将汽车产量从每年18万辆增至22万辆，加大力度攻占中南美市场。