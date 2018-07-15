离散家属团聚活动韩方先遣队抵达金刚山做准备

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南北韩在金刚山举行离散家属团聚活动是4.27板门店南北韩首脑会谈的协议事项。离散家属团聚活动将于20日至26日举行，20日开始的三天期间进行韩国家属与北韩家属相见的首次团聚活动，24日开始的三天期间进行北韩家属与韩国家属相见的第二次团聚活动。





此前，双方通过生死确认拟定了参加团聚活动的南北韩离散家属名单。在北韩委托确认是否在世的200名韩国家属中，共确认了129人，其中122人在世，7人去世。韩国委托北韩确认的250名北韩家属当中，122人在世，41人去世。在确认仍在世的离散家属中，最终被选出参加团聚活动的家属韩国为93人，北韩为88人。本月4日，南北韩红十字会在板门店相互交换了团聚活动家属最终名单。





在韩国家属中，90岁以上者35人，80岁年龄段46人，79岁以下12人。在北韩家属中，90岁以上5人，80岁年龄段62人，79岁以下21人。离散家属皆已高龄，今后团聚的机会越来越少。韩半岛分割南北两地已65年，未能实现见家人最后一面的愿望而抱憾离开人世的人越来越多。很多人认为，从人道主义立场出发， 需要为离散家属常设会面场所，让他们可以随时见面和团聚。