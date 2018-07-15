作家全光镛的小说《戈比丹·李》





_____

李仁国博士的医院有两大传统特点，

一是医院内干净整洁，一尘不染，

另一个是治疗费昂贵，比其他医院约贵一倍。





所以在日帝统治韩国时期，他的客人几乎全是日本人，

不是有权有势的，就是财阀。





이인국 박사의 병원은 두 가지의 전통적인 특징을 가지고 있다.

병원 안이 먼지 하나도 없이 정결하다는 것과

치료비가 여느 병원의 갑절이나 비싸다는 점이다.





그러기에 그의 고객은 왜정시대는 주로 일본인이었고

현재는 권력층이 아니면 재벌의 셈속에 드는 축들이어야만 했다.









小说《戈比丹·李》的主人公是李仁国，他是个外科医生。





“1.4后退”时期，他手提一个医药箱从北韩来到了南韩，

开了一家有内科、儿科和妇产科的综合医院，当上了医院院长。





“戈比丹”是俄罗斯语，来自英语的captain。

作家全光镛通过《戈比丹·李》这部小说，

讲述了主人公李仁国这个机会主义者为了名利不择手段，

这也是隐喻韩国社会的领导阶层。









#采访：文学评论家全绍英

戈比丹·李指的是李仁国。李仁国为了飞黄腾达，随着时代而改变自己，在日帝统治时期，他成了亲日派，在战争期间和战争结束后，他又成了亲苏派和亲美派，作家全光镛是借着小说来讽刺李仁国这类机会主义者。在日帝强占韩国时期以及后来的战争时期，很多人为了国家而奋起抵抗，但也有些人安于现状，只想满足他们的欲望。





_____

“哼！我在和螳螂一样的日本鬼子堆里活了下来，

在像有刺的苍耳子一样的老毛子堆里也照样活了下来，

在美国佬堆里也是一样。

你们革命就革命

更换国家就更换，

但是绝不会断了我李仁国的生路。

比我厉害的人有的是，

我算老几？”





‘흥, 그 사마귀 같은 일본놈들 틈에서도 살았고,

닥싸귀 같은 로스케 속에서도 살아났는데,

양키라고 다를까....

혁명이 일겠으면 일고,

나라가 바뀌겠으면 바뀌고,

아직 이 이인국이 살 구멍은 막히지 않았다.

나보다 얼마든지 날뛰던 놈들도 있는데,

나 쯤이야....’









作家全光镛 (1919.3.1.~1988.6.21.咸镜南道北青)

1955年在《朝鲜日报》“新春文艺”发表作品

1962年在杂志《思想界》发表《戈比丹·李》

《戈比丹·李》荣获第7届东仁文学奖